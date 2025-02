Inaugurazione Punto di Facilitazione digitale al Liceo Scientifico Leonardo di Giarre

Condividi questo articolo?

Prosegue l’impegno del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara per l’inclusione digitale. Venerdì 21 febbraio, alle 11, sarà inaugurato un nuovo punto di facilitazione digitale presso il Liceo Scientifico “Leonardo” di Giarre.

Si tratta di un’importante iniziativa che rientra nella fase operativa di costituzione di una rete di servizi di facilitazione digitale promossa dal Gal. L’obiettivo è quello di supportare i cittadini nell’acquisizione di competenze digitali di base, agevolando l’accesso ai servizi online e riducendo il divario digitale.

All’incontro formativo che precede l’inaugurazione del punto di facilitazione interverranno il presidente del Gal, Ignazio Puglisi, la governance del Gal e la dirigente scolastica del Liceo “Leonardo”, Tiziana D’Anna, che ha accolto positivamente l’iniziativa.

Il nuovo punto di facilitazione digitale nella sede scolastica del Leonardo di Giarre, rappresenta un’opportunità preziosa per gli studenti e per l’intera comunità di Giarre. Grazie al supporto di facilitatori esperti, i cittadini potranno apprendere le nozioni fondamentali per utilizzare internet in modo sicuro e consapevole, accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione, comunicare online e svolgere molte altre attività.

L’inaugurazione di questo nuovo punto di facilitazione digitale testimonia l’impegno del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara nel promuovere lo sviluppo digitale del territorio e nel garantire che tutti i cittadini abbiano le competenze necessarie per partecipare attivamente alla società dell’informazione.

