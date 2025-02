Condividi questo articolo?

Continua l’impegno del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara per ridurre il divario digitale nel territorio. Dopo le recenti aperture a Giarre e in altri Comuni del versante Jonico etneo, è stato inaugurato un nuovo punto di facilitazione digitale anche a Castiglione di Sicilia, presso i locali del GAL in via Vidalba 2.

All’inaugurazione erano presenti il presidente del GAL, Ignazio Puglisi, i componenti della governance e del gruppo di piano del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, oltre a rappresentanti dell’amministrazione comunale e della comunità locale.

Il nuovo punto di facilitazione digitale rappresenta un’importante risorsa per i cittadini di Castiglione di Sicilia, che potranno ricevere supporto e assistenza per acquisire le competenze digitali necessarie per interagire con la pubblica amministrazione, utilizzare i servizi online e partecipare attivamente alla società dell’informazione.

I facilitatori digitali saranno a disposizione per offrire corsi di formazione personalizzati, consulenza sull’utilizzo di strumenti digitali e informazioni sui servizi online disponibili.

L’iniziativa si inserisce nel quadro più ampio della strategia del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara per promuovere l’inclusione digitale nel territorio e garantire che tutti i cittadini abbiano le stesse opportunità di accesso alle nuove tecnologie.

Con l’apertura del punto di facilitazione digitale a Castiglione di Sicilia, il GAL conferma il suo impegno nel sostenere lo sviluppo digitale delle comunità locali, offrendo ai cittadini strumenti e competenze per affrontare le sfide del futuro.

