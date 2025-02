Il “Chocolate Carnival” torna ad animare il centro storico di Giarre

Condividi questo articolo?

Il “Chocolate Carnival” torna a Giarre, portando una settimana di festeggiamenti in piazza Duomo dal 27 febbraio al 4 marzo. L’evento, presentato nel salone degli specchi del municipio alla presenza dell’assessore alla Pubblica istruzione, Antonella Santonoceto, e dei consiglieri Vincenzo Silvestro e Alfio Tomarchio. “Il programma – ha detto Siligato – si articola in diverse fasi, tra spettacoli, musica, ballo e animazione per bambini, trasformando piazza Duomo in una gigantesca festa permanente che coinvolgerà soprattutto i più piccoli con svariate iniziative, tra cui una straordinaria sfilata di maschere”.

L’evento, organizzato da Beppe Siligato Management con il patrocinio del Comune di Giarre, della Città Metropolitana di Catania, dell’Ars e dell’istituto Alberghiero “Falcone” di Giarre, e con il supporto del Persichini group, il “Chocolate Carnival” prenderà il via domani, 27 febbraio, con l’animazione per bambini a cura di “Butterfly animazione”.

Tra gli eventi più attesi, la sfilata di maschere “Maschere in passerella”, il “cooking show” in collaborazione con l’istituto Alberghiero Falcone, l’esibizione di ballo della “Dance Sport La Rosa” e gli spettacoli musicali “Armonicamente Live Band”, “Angels Live Band” e “Elianto-Country Western – Line dance”.

Il weekend sarà animato da spettacoli di grande richiamo: sabato 1 marzo si esibiranno i “Falsi d’Autore”, duo comico siciliano, mentre domenica 2 marzo sarà la volta dell’accademia Mayumanà, della cantante Giada e dei balli in piazza con Joey e Rina.

Il programma si concluderà martedì 4 marzo con un “cooking show” a cura dell’istituto Alberghiero e l’evento live “Chocolate Carnival Sound”.

L’assessore alla Pubblica istruzione, Antonella Santonoceto, ha ribadito la centralità di piazza Duomo e il supporto delle scuole all’evento, sottolineando l’importanza di coinvolgere la comunità e i visitatori in una settimana di divertimento e tradizione.