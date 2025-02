I tre Istituti Comprensivi di Belpasso avviano un servizio di pre e post scuola

Condividi questo articolo?

“Abbiamo raccolto le istanze delle famiglie circa l’esigenza di avviare un servizio di pre e post scuola, servizio che partirà – in via sperimentale – oggi, lunedì 3 febbraio 2025, per le scuole dell’Infanzia dei tre Istituti Comprensivi di Belpasso.

Il servizio di pre e post scuola nasce per sostenere i genitori nel conciliare i tempi lavoro – famiglia; è assolutamente innovativo per Belpasso ed è –soprattutto – un servizio totalmente gratuito.

Nello specifico, l’attività consiste nell’accoglienza, assistenza e attività ludiche per bambini delle scuole dell’infanzia nelle ore precedenti e successive al normale orario scolastico, ed è affidato a personale qualificato.

L’Amministrazione comunale continua a lavorare per offrire servizi utili e concreti alle famiglie e ai bambini. La scuola si conferma, sempre più, al centro della nostra attività”, dichiara il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo.