Giornalista rifiuta in Sicilia di coordinare il partito IdM

Condividi questo articolo?

Il giornalista e scrittore Salvo Bella ha rifiutato la nomina per la Sicilia a coordinatore regionale di IdM (Italia del Meridione), il partito fondato in Calabria dall’ex on. Orlandino Greco, sindaco di Castrolibero. L’incarico, su proposta del leader, gli era stato conferito pochi giorni fa dal segretario nazionale Vincenzo Castellano.

Bella è nato a Giarre in provincia di Catania. Noto ultradecano della professione, è stato per decenni redattore del quotidiano “La Sicilia”, direttore di giornali, collaboratore delle più importanti testate, di trasmissioni televisive nazionali e della Commissione parlamentare antimafia. È autore di numerosi libri e ha ricevuto in Campidoglio il Premio Bernardo Mattarella per i libri di inchiesta. Dalla Lombardia, dove ha lavorato negli ultimi venticinque anni, è ora tornato a vivere in Sicilia a Castellammare del Golfo.

“Non ho accettato questo incarico – dice – non potendolo assolvere con lo stesso entusiasmo con il quale ho lavorato da giornalista per la legalità, la democrazia e il benessere sociale, senza alcun interesse o condizionamento. Non conoscevo il partito Italia del Meridione e nemmeno Orlandino Greco, che peraltro mi aveva officiato sorprendentemente solo dopo una telefonata di pochi minuti senza nemmeno approfondire l’argomento”.