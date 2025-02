Giarre si prepara al “Carnevale più dolce di Sicilia”: una settimana di festa e divertimento in piazza Duomo

Condividi questo articolo?

Giarre con il suo centro storico si appresta a vivere una settimana di festeggiamenti con il ritorno del tradizionale “Carnevale più dolce di Sicilia”, che animerà piazza Duomo dal 27 febbraio al 4 marzo. In piazza Duomo si concentra l’evento organizzato da Peppe Siligato Management con il patrocinio del Comune di Giarre, della Città Metropolitana di Catania, dell’Ars e dell’istituto Alberghiero “Falcone” di Giarre, e con il supporto del Persichini group, promette di trasformare il cuore del centro storico in un palcoscenico di allegria e colori.

Domani, mercoledì, alle 11:30, nel salone degli Specchi del municipio, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento, alla presenza del sindaco Leo Cantarella e dell’assessore allo Spettacolo Giuseppe Cavallaro.

Il programma prevede una serie di eventi per tutti i gusti, tra spettacoli, musica, ballo e animazione per bambini. Si parte il 27 febbraio con l’animazione per bambini a cura di “Butterfly animazione”, seguita da una serie di appuntamenti che allieteranno le giornate di grandi e piccini.

Tra gli eventi più attesi, la sfilata di maschere “Maschere in passerella”, il “cooking show” in collaborazione con l’istituto Alberghiero Falcone, l’esibizione di ballo della “Dance Sport La Rosa” e gli spettacoli musicali “Armonicamente Live Band”, “Angels Live Band” e “Elianto-Country Western – Line dance”.

Il weekend sarà animato da spettacoli di grande richiamo: sabato 1 marzo si esibiranno i “Falsi d’Autore”, duo comico siciliano, mentre domenica 2 marzo sarà la volta dell’accademia Mayumanà, della cantante Giada e del ballo in piazza con Joey e Rina.

Il programma si concluderà lunedì 3 marzo con le esibizioni delle palestre Fusion Fitness e Fly Dance e con gli spettacoli musicali “Angels Live Band” e “Elianto-Country Western – Line dance”.

Il “Carnevale più dolce di Sicilia” di Giarre si preannuncia come un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza unica all’insegna del divertimento e della tradizione, coinvolgendo tutta la comunità e attirando visitatori da tutto il comprensorio jonico etneo.