Giarre: al via la rete digitale dell’Etna e dell’Alcantara con 100 incontri

Entra nel vivo la costituzione di una rete dei servizi di facilitazione digitale che si propone come azione di sistema per sostenere l’inclusione digitale. Venerdì 7 alle 11 nella sede dell’istituto Alberghiero “Giovanni Falcone” di Giarre sarà inaugurato il punto di facilitazione digitale. L’evento sarà preceduto da un incontro di formazione-informazione rivolto agli studenti del quinto anno nel corso del quale saranno affrontati i temi: Facilitatori Digitali – chi sono e come operano; navigare in sicurezza; condividere consapevolmente; sicurezza informatica; App IO.

Interverranno il presidente del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara, Ignazio Puglisi che illustrerà il progetto; il vice presidente Giovanni Di Prima; l’amministratore delegato del Gal Piero Mangano; l’ing. Carlo Puglisi (attività formativa); la dirigente scolastica Monica Insanguine. I lavori saranno moderati da Claudio Guzzetta, coordinatore dei facilitatori. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che prevede 100 incontri per promuovere la rete digitale dell’Etna e dell’Alcantara. L’obiettivo è di formare cittadini consapevoli e competenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie, in grado di sfruttarne le opportunità e di evitare i rischi. I facilitatori digitali avranno il compito di supportare e guidare gli utenti nell’apprendimento delle competenze digitali di base, fornendo informazioni e strumenti utili per navigare in sicurezza, utilizzare i servizi online e interagire con la Pubblica Amministrazione. L’inaugurazione del punto di facilitazione digitale di Giarre rappresenta un importante passo avanti verso l’inclusione digitale del territorio, un’opportunità per tutti i cittadini di acquisire le competenze necessarie per vivere e lavorare nell’era digitale.