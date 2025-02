Germania, auto contro la folla a Monaco: 20 feriti, ci sono anche bambini

Condividi questo articolo?

Secondo quanto riporta Bild era in corso una manifestazione dei Verdi. Alcuni media riferiscono di almeno una vittima

A Monaco di Baviera un’auto ha investito oggi, giovedì 13 febbraio, una folla riunita per una manifestazione sindacale organizzata dalla sigla Verdi. Almeno venti persone sono rimaste ferite secondo i vigili del fuoco, citati dalla Sueddeutsche Zeitung: tra i feriti – alcuni dei quali versano in gravi condizioni, tanto da risultare in pericolo di vita – ci sarebbero anche bambini.

La polizia ha confermato l’incidente, ma inizialmente non ha fornito alcun dettaglio. In un annuncio dal palco della Koenigsplatz si è parlato anche di una vittima, una donna rimasta uccisa, precisa la Sueddeutsche Zeitung.

Il conducente dell’auto è stato messo in sicurezza, e “al momento non rappresenta un ulteriore pericolo”. La polizia ha allestito un punto di raccolta dei testimoni sul posto e l’area intorno al luogo dell’incidente è stata isolata. La popolazione è invitata a “tenersi lontano dalla zona”.

Cosa è successo

Intorno alle 10.30, l’autista di una Mini Cooper avrebbe accelerato e poi si sarebbe lanciato contro i manifestanti in Seidlstrasse. Ora l’indagine della polizia dovrà chiarire se l’uomo ha deliberatamente investito la folla o se ha scambiato acceleratore e freno.

