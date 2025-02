Gaza, oggi il rilascio di tre ostaggi israeliani: Hamas allestisce palco a Khan Yunis

Condividi questo articolo?

Dopo la liberazione, Sagui Dekel Chen, Sasha Troufanov e Iair Horn saranno consegnati alla Croce Rossa

Saranno rilasciati oggi altri tre ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza, in cambio di oltre 300 prigionieri palestinesi. Dopo la liberazione, intorno alle 9 ore locali (le 8 in Italia) Sagui Dekel Chen, Sasha Troufanov e Iair Horn saranno consegnati alla Croce Rossa, che a sua volta li consegnerà ai militari delle Idf all’interno di Gaza. I tre saranno poi scortati fuori dalla Striscia dalle truppe verso una struttura dell’esercito vicino a Re’im, dove saranno sottoposti a un controllo fisico e psicologico e incontreranno le famiglie. Successivamente saranno portati negli ospedali di Sourasky e Sheba nel centro di Israele. Dekel-Chen e Horn sono trattenuti da Hamas, mentre Troufanov è trattenuto dalla Jihad islamica.

Per la ‘cerimonia’ è stato allestito un palco a Khan Yunis, dove, riporta il Times of Israel, sono presenti bandiere di Hamas e della Jihad islamica, oltre a manifesti di propaganda, tra cui una foto del defunto leader di Hamas, Yahya Sinwar, che guarda la Cupola della Roccia a Gerusalemme con una didascalia in inglese, ebraico e arabo che dice “Nessuna migrazione tranne che a Gerusalemme”, in riferimento al piano del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di reinsediare gli abitanti di Gaza.

Rilasciato Ahmed Barghouti, condannato a 13 ergastoli

Ci sarebbe il nome di Ahmed Barghouti, stretto collaboratore del leader di Fatah, Marwan Barghouti, nella lista dei 369 prigionieri palestinesi che saranno rilasciati oggi in cambio della liberazione a Gaza degli ostaggi Sasha Troufanov, Iair Horn e Sagui Dekel-Chen. Lo ha riferito l’Associazione dei prigionieri palestinesi, precisando che 333 sono “prigionieri della Striscia di Gaza che sono stati arrestati dopo il 7 ottobre” e 24 saranno subito espulsi.

Arrestato insieme a Marwan Barghouti nel 2002, Ahmed Barghouti sta scontando 13 ergastoli per aver compiuto una serie di attacchi terroristici durante la Seconda Intifada in cui morirono 12 israeliani. Dovrebbe essere espulso all’estero tramite l’Egitto.

