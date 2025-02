Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara: continua l’attivazione della rete di facilitazione digitale

Condividi questo articolo?

Prosegue senza sosta l’implementazione della rete di servizi di facilitazione digitale promossa dal Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara, un’iniziativa volta a promuovere l’inclusione digitale nel territorio. Dopo le recenti inaugurazioni nei Comuni del comprensorio giarrese, il progetto continua a espandersi con l’apertura di nuovi punti di facilitazione digitale nei Comuni dell’area jonica etnea e dell’Alcantara.

Oggi pomeriggio si inaugura la postazione di Linguaglossa, alle 15,30 (biblioteca comunale di piazza Municipio) tutti i lunedì e venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e giovedì, dalle 15.30 alle 18.30. Sempre oggi pomeriggio, alle 16.30, sarà attivato il punto di facilitazione nella sede della locale CISL, in piazza Lauria. Il front office è operativo tutti i lunedì, dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 17 alle 18.30. Alle 17:30, invece, entrerà in funzione la postazione digitale di Francavilla di Sicilia, situata presso la sede municipale in piazza Annunziata. Il servizio sarà disponibile per i cittadini tutti i martedì e venerdì, dalle 16:00 alle 19:00, e tutti i giovedì, dalle 9:30 alle 12:30.

Il programma di aperture prevede poi l’inaugurazione dei Punti di facilitazione digitale, lunedì 3 marzo, alle 9, a Zafferana, alle 10 a Pedara e alle 11 a Nicolosi. Mentre venerdì 7 marzo toccherà alle sedi sindacali Uil di Mascali (alle 16) e di Giarre (alle 17). “L’attivazione di questi punti di facilitazione digitale – rimarca il presidente del Gal, Ignazio Puglisi – rappresenta un passo importante per ridurre il divario digitale e garantire che tutti i cittadini abbiano accesso alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie”.