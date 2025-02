Fondazione ITS Albatros e Istituto “Benedetto Radice” di Bronte avviano percorsi formativi

Condividi questo articolo?

Un innovativo modello didattico fortemente voluto dal MIM che crea un collegamento diretto tra formazione e mondo del lavoro. Al termine dei 6 anni si otterrà il diploma di alta specializzazione tecnica. Le iscrizioni scadono il 10 febbraio 2025.

La Fondazione I.T.S. Albatros di Messina ha attivato con l’Istituto di Istruzione Superiore “Benedetto Radice” di Bronte (Catania), l’avvio della sperimentazione dei percorsi formativi 4+2, un innovativo modello didattico volto a sviluppare competenze tecnologiche che crea un collegamento concreto tra istruzione e mondo del lavoro.

Pubblicità

Questo percorso, caratterizzato da una integrazione tra sistema educativo e mondo produttivo locale, attraverso collaborazioni con imprese e professionisti, prevede quattro anni di scuola superiore, seguiti da due anni nei percorsi di istruzione terziaria presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), con il conseguimento finale del diploma di alta specializzazione tecnica.

Con questa iniziativa, l’ITS Albatros presieduto dalla prof. Antonina Sidoti e l’Istituto catanese, guidato dalla Dirigente scolastica Maria Pia Calanna, vogliono dare agli studenti l’opportunità di avere una preparazione altamente qualificante, favorendo al tempo stesso, la continuità del percorso di studi negli ITS Academy.

Nel percorso di studi, che è fortemente sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, gli studenti potranno conseguire in sei anni sia il diploma di istruzione secondaria sia un titolo di alta specializzazione tecnica, garantendo una transizione più rapida verso il mondo del lavoro o il proseguimento degli studi universitari.

Con la riduzione del ciclo scolastico a quattro anni, pur mantenendo le stesse ore previste dal quinquienno, l’attività formativa garantisce molte attività pratiche, di laboratorio e visite in azienda. Gli studenti e le studentesse, dopo l’Esame di Stato, potranno scegliere se fare il loro ingresso nell’ITS, nelle Università accedendo direttamente ad un CDL magistrale o nel mondo del lavoro.

Il progetto si propone di contrastare la dispersione scolastica, potenziare l’orientamento degli studenti, favorire il trasferimento tecnologico e promuovere competenze chiave per lo sviluppo economico del territorio, caratterizzato da un tessuto imprenditoriale fortemente radicato nei settori agroalimentare e agroindustriale.

L’Istituto Radice ha attivato due percorsi formativi sperimentali 4 + 2, le cui iscrizioni scadranno il 10 febbraio 2025:

– Settore agrario/agroalimentare, che si svolgerà nella sede di Adrano dell’Istituto Radice, per rispondere alle esigenze di sostenibilità e innovazione tecnologica nel comparto agricolo. In particolare, si vuole formare professionisti con competenze avanzate nell’ambito della sostenibilità, dell’innovazione tecnologica e della transizione ecologica. Il percorso prevede:

Potenziamento dell’orientamento al lavoro, con un focus su competenze pratiche e digitali richieste dalle imprese agricole e agroalimentari. Innovazione didattica, con l’introduzione di metodologie interattive, e-learning, simulazioni e collaborazioni con aziende. Attenzione alla sostenibilità e alla transizione ecologica, con un’ampia formazione sulle pratiche agricole sostenibili e sulle tecnologie green.

Contribuirà, inoltre, alla realizzazione del progetto sperimentale tramite adesione alla filiera formativa iniziale l’azienda Valle Del Dittaino, una realtà impegnata direttamente in Consorzi di ricerca e collaborazioni con le Università nazionali per lo sviluppo di iniziative di innovazione tecnologica, ricerca e studio nella filiera cerealicola e delle prospettive di mercato per il settore.

– Settore meccanico e meccatronico applicato all’agroindustria 4.0, presso la sede di Bronte dell’Istituto Radice, con un focus sulle applicazioni tecnologiche per l’agroindustria

Il percorso in Meccanica, Meccatronica ed Energia mira a formare professionisti che avranno il titolo “Tecnico superiore per la gestione e l’innovazione nelle produzioni primarie e nel sistema agroindustriale”: personale altamente specializzato nell’automazione e innovazione tecnologica per l’agroindustria, con i seguenti obiettivi: focus sull’orientamento al lavoro, per rispondere alla domanda di competenze avanzate nel settore meccanico e agroindustriale; innovazione didattica, con utilizzo di strumenti digitali, simulazioni e collaborazioni con imprese del settore.

La decisione di investire in una sperimentazione nell’ambito dell’indirizzo tecnico meccanico e meccatronico in campo agroalimentare, nasce da una riflessione attenta sul fabbisogno del contesto socio-produttivo locale, costituito da imprese che puntano sulle automazioni dei processi di trasformazioni delle produzioni tipiche locali. In tale contesto si verifica spesso che le aziende agroindustriali siano costrette ad approvvigionarsi tecnologie progettate e prodotte da realtà che non sono del territorio e che rendono difficoltosa l’implementazione dei nuovi sistemi di trasformazione.

Contribuirà, inoltre, alla realizzazione del progetto sperimentale l’adesione alla filiera formativa iniziale l’Azienda SAB INVENTIONS Srl.

In merito, la Preside Maria Pia Calanna afferma: “L’Istituto Benedetto Radice si conferma un punto di riferimento per l’innovazione didattica, offrendo agli studenti opportunità concrete di crescita professionale. La realizzazione di un percosso di istruzione tecnologica/professionale 4 + 2 nasce non solo per qualificare le nuove generazioni di discenti ma anche per dare risposta a puntuali richieste del nostro territorio ricco di produzioni a marchio di qualità. Con l’avvio di questi indirizzi di studio siamo certi di contribuire allo sviluppo economico e tecnologico del territorio etneo”.

Aggiunge la Presidente di Fondazione Albatros, Antonina Sidoti: “Sono molto contenta di avere promosso e aderito alla progettazione della filiera formativa tecnologica professionale 4 + 2, istituita con la legge dell’8 agosto del 2024, in quanto, sono convinta che arricchisca l’offerta formativa rivolta a quegli studenti che si aspettano dalla scuola di poter acquisire competenze, “il saper fare” che li possa inserire velocemente nel mondo del lavoro.