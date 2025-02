Fiumefreddo. Al Multisala Macherione “SUD, Viaggio in Musica e Prosa nella tradizione siciliana e partenopea”

Condividi questo articolo?

Il Multisala Macherione è pronto a partire alla volta di un fantastico “Viaggio in Musica e Prosa attraverso la tradizione siciliana e partenopea”. Sabato 8 febbraio, alle 20:45, il palco di Fiumefreddo di Sicilia accoglierà un incredibile spettacolo teatrale e musicale insieme.

Per l’ottavo appuntamento della stagione teatrale ”E palcoscenico sia!” 2024/2025, nonché quarto della rassegna professionisti, il Multisala Macherione farà da cornice allo spettacolo “SUD – Viaggio in Musica e Prosa attraverso la tradizione siciliana e partenopea”.

SUD è l’acronimo di Suoni, Umorismo e Dintorni e scaturisce dall’idea del tenore Francesco La Spada e del pianista e compositore Giuseppe Palmeri. Avvezzo alla ribalta internazionale il primo, musicista di lungo corso il secondo, i due, coinvolgono nel progetto anche Giovanni Arena al contrabbasso e Antonio Petralia alla batteria. Così nasce “SUD ‐ Viaggio musicale e teatrale attraverso la tradizione siciliana e partenopea.”

I nocchieri della nave del prossimo sabato 8 febbraio saranno gli attori del Teatro Stabile “Mario Re” di Mascalucia, Cettina Poma, Andrea Zappalà e Santo Palmeri, insieme ai musicisti: Francesco La Spada, Giovanni Arena, Andrea Zappalà, Rita Re e Antonio Petralia.

Inizialmente il titolo dello spettacolo era “Le due Sicilie in musica”, prendendo spunto dallo storico Regno che i nostri ideatori volevano simbolicamente riunire.

A distanza di anni, gli ideatori rinverdiscono lo show, a partire dalla scelta di un nome ad effetto che comunicasse la novità del contenuto. Diventa, quindi, un viaggio in musica e parole per raccontare le due terre del sole, dei colori, del calore umano e dei sentimenti forti. Le terre dei due vulcani e del mare. Terre di cui andare fieri o fuggire. Terre che invocano pace nel tumultuoso agire quotidiano e in quello profondamente interiore e che, di certo, non conoscono vie di mezzo. Là dove è tutto bianco o tutto nero, questa primordiale forza si trasforma in straordinaria energia che fa emergere storie d’altri tempi, come quelle che sprigionano ricordi ascoltando i canti della tradizione siciliana e partenopea.

La voce solista e l’interpretazione sono di Francesco La Spada, mentre la direzione musicale è affidata al Maestro Giuseppe Palmeri che ha realizzato gli arrangiamenti. Una rielaborazione in chiave moderna, fra il classico e il jazz, di brani come “E vui durmiti ancora” e “‘O surdato ‘nnamurato”. E ancora quella voglia di condivisione del pubblico che viene fuori, quasi in sordina, canticchiando sottovoce “Ciuri ciuri” e “O sole mio”. Voci e suoni che raccontano un popolo, una comunità, una famiglia. Uomini e donne del SUD che hanno voglia di farcela, di andare oltre. Perché è la Terra ad essere legame imprescindibile. Terra che è sinonimo di radici, talvolta amare, ma che possono ancora far crescere alberi forti.

“SUD è un viaggio musicale e teatrale che affonda le radici nella tradizione siciliana e partenopea esplorando le sonorità, i colori e le emozioni di due Terre ricche di storia e passione. – afferma il batterista Antonio Petralia – Condividere il palco con artisti del calibro di Francesco La Spada, Giuseppe Palmeri e Giovanni Arena significa dare vita ad un racconto sonoro che attraversa secoli di cultura e un forte senso identitario.

La musica diventa voce e memoria, si fa racconto e ponte fra passato e presente, nostalgia e rinnovamento. Il nostro spettacolo è un omaggio alla bellezza e alla complessità del Sud. Alla sua capacità di accogliere, mescolare e trasformare influenze diverse in un linguaggio universale.

Sabato 8 febbraio sarà un’occasione speciale per riscoprire, attraverso le note e le parole, l’Anima di queste due Terre accomunate dalla stessa luce e dallo stesso mare. Siamo felici di poter condividere questa esperienza con il pubblico di Fiumefreddo di Sicilia, nella speranza che ogni spettatore possa ritrovare un frammento della propria storia dentro il nostro racconto musicale e teatrale.” – conclude Antonio Petralia.