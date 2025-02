Fiumefreddo. Al Multisala Macherione “Il Berretto a sonagli” della Compagnia Gymnasium Teatro

Condividi questo articolo?

Dopo quasi un secolo dalla sua prima messa in scena, “Il Berretto a Sonagli” di Luigi Pirandello continua ad affascinare il pubblico, così è anche per quello del Multisala Macherione di Sicilia che ha risposto in massa all’invito per il penultimo appuntamento della rassegna teatrale “E Palcoscenico Sia!”, registrando il tutto esaurito. Sarà la Compagnia Gymnasium Teatro di Giardini Naxos, sabato 22 febbraio, alle 20:45, a portare in scena il classico pirandelliano con la regia di Cettina Rigano e la direzione artistica di Gianni Crimi.

