Fino all’8 marzo al “Centro d’arte Raffaello” la nuova personale di Matteo Must

“Forme d’amore” è il titolo della nuova mostra personale di Matteo Must in corso al “Centro d’arte Raffaello”, nella sede di via Emanuele Notarbartolo 9/E a Palermo.

Inaugurata simbolicamente nel giorno di San Valentino, l’esposizione – che rimarrà fruibile fino all’8 marzo – celebra l’amore in tutte le forme, attraverso l’intensità espressiva e l’esplosione di colori che connotano le opere dell’artista romano.

Un talento dall’inconfondibile stile astratto e contemporaneo, capace di esplorare il mondo delle passioni e dei sentimenti con una chiave interpretativa personale, che utilizza il mezzo cromatico all’insegna di un dialogo sinergico con le emozioni.

“Forme d’amore”, terzo appuntamento di Matteo Must nella galleria che vede alla direzione artistica Sabrina Di Gesaro, offre una nuova sfaccettatura dell’artista al pubblico palermitano che ne apprezza ormai da tempo il linguaggio fondato sul colore, protagonista assoluto delle sue opere pittoriche.

Nell’arte di Matteo Must, l’essenza dell’amore, delle passioni e delle emozioni umane si traduce in una forma iconografica immediata e vibrante.

La nuova personale, nello specifico, raccoglie quindici creazioni, uniche e inedite, realizzate con tecnica mista su tela, che si aggiungono alla collezione permanente in galleria.

La sua esperienza in qualità di scenografo emerge nella predilezione per i grandi formati, che non solo catturano lo spettatore con la loro forza visiva, ma si prestano anche ad arredare gli spazi con una modalità unica.

Le opere di Matteo Must sono concepite come singoli pannelli oppure come parti di composizioni modulari, dittici e trittici, offrendo soluzioni artistiche originali e versatili.

UN VIAGGIO SENSORIALE E SIMBOLICO NELL’UNIVERSO DELLE EMOZIONI

“Con la sua nuova personale – afferma la dottoressa Sabrina Di Gesaro – Matteo Must porta in galleria un’interpretazione personale e innovativa dell’amore, lasciando anche spazio ai temi che, a oggi, hanno maggiormente rappresentato il suo percorso artistico: gli elementi naturali, il mare e l’universo”.

“La sua maestria nel dosare e combinare i colori e la capacità di evocare atmosfere intense e coinvolgenti – aggiunge la gallerista – lo hanno reso una firma riconoscibile nel panorama artistico contemporaneo: siamo orgogliosi di ospitare Matteo Must, un artista con cui abbiamo instaurato, nel corso degli anni, un rapporto di collaborazione esclusiva, riconoscendo sin dall’inizio il suo straordinario talento e la sua capacità di distinguersi nella scena nazionale”.

“Siamo da sempre impegnati a offrire una selezione delle proposte più interessanti e promettenti – afferma Sabrina Di Gesaro – al pubblico di collezionisti e appassionati, attraverso un’attenta curatela delle novità più rilevanti: nel nostro progetto artistico, Matteo Must rappresenta uno dei punti di forza e un nome su cui puntare anche in termini di investimento”.

“Forme d’amore” è un viaggio sensoriale e simbolico nell’universo delle emozioni, un’occasione imperdibile per scoprire e approfondire l’espressività di un artista contemporaneo in grado di trasformare i sentimenti in energia visiva pura.

La delicatezza con cui Matteo Must applica i colori e crea le sue composizioni dimostra una sensibilità destinata a lasciare un segno nella storia dell’arte.

Ogni opera è capace di coinvolgere e catturare l’attenzione dello spettatore in un’esperienza unica, sensoriale e introspettiva.

“La mostra – conclude il direttore artistico – rappresenta un’ulteriore conferma del successo che Matteo Must ha saputo conquistare ben oltre i confini palermitani, segnando il cammino di un artista promettente che continuerà a sorprendere e a ispirare”.

L’esposizione, fruibile anche on line sul sito raffaellogalleria.com nella sezione “Mostre”, sarà visitabile in galleria sino a sabato 8 marzo, tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30.

Il “Centro d’arte Raffaello” è chiuso al pubblico tutti i lunedì mattina e nelle giornate festive.

L’ingresso è libero.