La Giunta municipale di Favignana approva limitazioni all’afflusso di veicoli sull’isola per la stagione estiva. Accesso consentito a residenti, proprietari di case e coloro che soggiornano almeno per sei giorni

La Giunta municipale di Favignana ha approvato una delibera che prevede limitazioni all’afflusso e alla circolazione di veicoli non appartenenti a residenti sull’isola, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre 2025.

Il provvedimento, già adottato lo scorso anno con successo, è finalizzato a garantire la sicurezza stradale e la tutela ambientale del territorio nel periodo di maggiore afflusso turistico.

A partire dal 15 giugno, sarà consentito l’accesso e la circolazione sull’isola esclusivamente ai veicoli di residenti e di alcune categorie specifiche appositamente indicate nella delibera. Potranno liberamente circolare i mezzi destinati al trasporto pubblico e quelli utilizzati per finalità di pubblica utilità. Sarà inoltre consentito l’accesso e la circolazione agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli di proprietà di persone che, pur non risiedendo a Favignana, possiedano un’abitazione registrata ai fini IMU o TARI, e di coloro che dimostrino di soggiornare sull’isola per un periodo minimo di almeno sei giorni, presentando la relativa documentazione.

Per l’elenco completo delle categorie esentate, si invita a consultare la delibera pubblicata all’Albo pretorio del sito istituzionale del Comune.

“Questo provvedimento rappresenta una scelta necessaria per coniugare le esigenze della comunità locale con quelle del turismo, tutelando al contempo la fragilità del nostro territorio”, dichiara il vice sindaco Ignazio Galuppo, con delega alla Viabilità. “Si tratta di una misura condivisa, volta a garantire un equilibrio tra lo sviluppo economico e la salvaguardia ambientale, elementi imprescindibili per il futuro di Favignana”.

La delibera sarà ora trasmessa al Presidente della Regione Siciliana, competente in materia, per l’emanazione di un apposito decreto.