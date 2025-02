Etnabook 2025: Alessandro Cecchi Paone presenta il suo ultimo libro ad “Aspettando Etnabook”

Condividi questo articolo?

Venerdì 7 marzo, ore 18.00 presso il Mondadori Store de Le Zagare

In attesa della nuova edizione di Etnabook, il Festival Internazionale del Libro e della Cultura di Catania, prevista dal 23 al 27 settembre 2025, si parte con un nuovo appuntamento di Aspettando Etnabook, la rassegna di eventi dedicati al mondo della letteratura.

Ospite dell’incontro un caro amico di Etnabook ma non solo, un valore al giunto del festival il professor Alessandro Cecchi Paone, la sua presenza già da diverse edizioni nel ruolo di consulente artistico contribuisce ad una offerta culturale di ampio respiro che ogni anno viene proposta al pubblico catanese e ai tanti affezionati che attendono Etnabook.

Alessandro Cecchi Paone, venerdì 7 marzo alle ore 18.00 presso il Mondadori Store del Pentro Commerciale Le Zagare, presenterà il suo ultimo libro dal titolo Raimondo Di Sangro di Sansevero. Dialogo sull’immortalità.

Dialogherà con lui il giornalista Guglielmo Troina, il testo edito da DeNigris Editore racconta il colloquio tra Cecchi Paone e il principe Raimondo una delle figure emblematiche della storia partenopea che ci rimanda alla cappella che si trova a Napoli e porta il suo nome e che custodisce all’interno il Cristo Velato.

Cecchi Paone da bambino è stato in quel posto, un vero scrigno, restando affascinato dalla figura del principe divisa tra leggenda, realtà e magia, sviluppando un interessa verso di lui che negli anni grazia agli studi è cresciuto. In questo libro l’autore evoca il Principe Raimondo e in un continuo scambio di pensieri e parole si costruisce un’intervista in grado di far viaggiare il lettore grazie alla scrittura di Cecchi Paone e alla sua straordinaria capacità divulgativa, spiegando come sia possibile sopravvivere alla morte fisica attraverso lo studio di antichi saperi in grado di trasformare il gelido marmo in drappi che svelano invece di nascondere, in reti che liberano piuttosto che intrappolare. Il Principe Raimondo risponde alle domande di Cecchi Paone raccontando come la sua dimora sia un luogo di luce che avvolge e conforta l’anima di chiunque, cosi come Napoli città eterna illuminata da saperi e tanti misteri.

Cuore pulsante della VII edizone di Etnabook è sempre il Premio Letterario “Etnabook – Cultura sotto il vulcano”, suddiviso in tre sezioni: poesia, narrativa/saggio e “Un libro in una pagina”. Partecipare è semplice, si possono inviare le opere collegandosi al sito del festival e seguendo la procedura indicata nel bando di concorso. Gli elaborati pervenuti saranno selezionati e valutati da un’attenta giuria composta da personaggi del mondo dell’editoria, della cultura e del giornalismo.