Due insegnanti della “Petrarca” aggredite dai genitori di un’alunna

Due maestre che prestano il proprio servizio presso l’Istituto Comprensivo Statale “Francesco Petrarca” di Catania sono state aggredite nei giorni scorsi dai genitori di un’alunna, una delle maestre sarebbe ricoverata in ospedale.

Pare che il grave fatto di cronaca si sia verificato nel plesso di via Pantelleria dove, lunedì mattina, si recheranno per testimoniare vicinanza al personale scolastico il sindaco di Catania, Enrico Trantino e l’assessore Guzzardi. L’Amministrazione ha già avviato un programma di interventi mirati a migliorare la sicurezza e la funzionalità della struttura di via Pantelleria al fine di consentire l’attivazione di servizi pomeridiani con attività sportive e sociali.

