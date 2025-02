Costituzione, AIC: tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi

“L’introduzione del principio di giustizia intergenerazionale è una delle riforme più importanti della nostra Costituzione. Stabilire l’obbligo per la Repubblica di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni significa, di fatto, riconoscere che le leggi prive di una visione orientata al futuro sono incompatibili con i principi della nostra legge fondamentale. Con gli articoli 9 e 41, la tutela delle generazioni future si rafforza ogni volta che il presente rallenta”. Lo dichiara Giuseppino Santoianni, presidente dell’Associazione Italiana Coltivatori, commentando l’evento ASviS “La Costituzione è cambiata: come cambiare l’Italia”, organizzato in occasione del terzo anniversario dall’inserimento del principio di giustizia tra generazioni nella Costituzione. “Per una maggiore equità intergenerazionale nelle politiche pubbliche, l’approvazione del provvedimento sulla Valutazione d’Impatto Generazionale (VIG), ancora in discussione al Senato, rappresenterebbe un passo importante che auspichiamo possa trovare presto attuazione, soprattutto quando si parla di sostenibilità”, osserva Santoianni. “Ambiente, biodiversità ed ecosistemi toccano direttamente l’agricoltura e il suo modo di fare impresa di fronte alla frequenza degli eventi estremi causati dai cambiamenti climatici”, prosegue Santoianni. “Per offrire però risposte efficaci al settore agricolo e all’intera economia nella transizione verso modelli produttivi più sostenibili, la semplificazione normativa è fondamentale. Ogni anno la burocrazia inefficiente costa infatti alle PMI 80 miliardi di euro, più di due leggi finanziarie messe insieme. Dobbiamo accelerare la capacità del nostro sistema amministrativo di registrare l’innovazione in campo normativo – conclude Santoianni – perché anche questo significa tutelare gli interessi delle future generazioni”.