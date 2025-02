Cortina, cade sugli sci e finisce contro un albero: muore a 14 anni

Condividi questo articolo?

Il ragazzino inglese ha perso la vita sulla pista Lagazuoi-Col Gallina. Le condoglianze del sindaco Lorenzi: “Tragedia immane per la famiglia”

Un ragazzino inglese di 14 anni è morto oggi, 22 febbraio, a Cortina. La tragedia in mattinata, mentre sciava sulla pista Lagazuoi-Col Gallina. Durante la discesa ha perso il controllo degli sci ed è caduto, andando a sbattere contro un albero fuori pista. Nonostante l’intervento degli agenti del distaccamento sciatori di Cortina d’Ampezzo e dell’elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore, non è stato possibile salvarlo.

Sindaco Lorenzi: “Vicini a famiglia per immane tragedia”

“Sono dispiaciutissimo per questo ragazzo inglese e, sia personalmente che come amministrazione comunale, siamo vicini alla famiglia colpita da questa immane tragedia” dice all’Adnkronos è il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi.

“Aspettiamo gli esiti delle indagini per capire bene come sono andate le cose – aggiunge il sindaco –, ma sulle norme di sicurezza il Comune non ha competenze né dirette, né indirette. Anche perché a controllare le piste da sci c’è già una solida struttura di sicurezza composta dalle squadre di carabinieri, guardia di finanza e polizia, che è quella che è intervenuta tempestivamente stamattina per tentare di salvare il giovane inglese. Io, di mio, posso solo augurarmi che le norme di sicurezza vengano sempre rispettate da tutti gli sciatori. E la prima, oltre alla prudenza, è quella di indossare sempre il casco protettivo”.

Poi, si sa, conclude Lorenzi, “gli incidenti possono sempre capitare, anche tragici come in questo caso. Una tragedia che getta una famiglia nella disperazione e verso la quale esprimo il mio più profondo cordoglio”.

