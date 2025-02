Catania Rete Gas, ieri accensione della Fiamma in via Balatelle a San Giovanni Galermo

Condividi questo articolo?

Accensione della fiamma in via Balatelle alla presenza del Cda e del personale di “Catania Rete Gas”. Dopo San Nullo e Trappeto Sud anche a San Giovanni Galermo è stata attivata la procedura per garantire la corretta presenza del gas metano nelle condotte del quartiere a Nord di Catania.

“In piena collaborazione ed esternalizzando il servizio ad alcune aziende del settore – afferma il presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro – interveniamo in questa parte di Catania per garantire quel ritorno alla normalità che tutti auspicano. Oggi con il supporto del presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi, del consigliere comunale Daniele Bottino, del presidente del IV municipio Rosario Cavallaro e di alcuni consiglieri di quartiere accendiamo la fiamma a San Giovanni Galermo. Lavoriamo incessantemente, con tutti i soggetti interessati, rispettando un preciso cronoprogramma di intervento pubblicato puntualmente sul sito ufficiale dell’azienda”.

Da ora i tecnici procederanno alla riattivazione di ciascun contatore nella zona a Nord di Catania. A questo proposito sarà richiesta la presenza dell’utente finale presso la propria abitazione per condurre, in ottemperanza alla normativa vigente, le attività di riapertura del contatore in massima sicurezza.

“Ci siamo attivati tempestivamente mettendo in campo tutte le forze a nostra disposizione e non solo- dichiara il vice presidente di Catania Rete Gas Massimo Tempio – attendiamo gli sviluppi delle indagini della Magistratura ma nel frattempo, mettendoci la faccia, vogliamo mantenere in nostro impegno nei confronti degli utenti e della stessa cittadinanza”. Come sempre la partecipata catanese comunicherà giornalmente alla cittadinanza tutte le novità e le operazioni intraprese.

“Dopo San Nullo e Trappeto Sud – spiega la componente del CdA dell’azienda Melinda Condorelli – anche a San Giovanni Galermo c’è un ritorno alla normalità grazie all’esternalizzazione del servizio conferito alle aziende del settore. I contattori della zona saranno riattivati nel giro di una settimana con grande soddisfazione dei residenti”.

