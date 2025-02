Catania. Incontro Asec Trade con i rappresentanti del Codacons e del Comitato “Ripristino Gas”

Condividi questo articolo?

Pagano: “In questo momento è importante fare squadra per creare sistemi quanto più opportuni per i consumatori”

“Informazione, trasparenza, assistenza ed agevolazioni, per i circa tremila utenti Asec Trade colpiti dai disagi conseguenti alla fuga di gas ed all’esplosione della palazzina, avvenuta a Catania lo scorso 21 gennaio.” Questi sono solo alcuni dei temi trattati nel corso dell’incontro tenutosi presso i locali dell’Asec Trade S.r.l. tra i vertici della Società, rappresentati dalla Presidente Avv. Maria Pagano e dal dirigente Ing. Gaetano Pirrone, e gli avv.ti Domenico Fabiano, Laura Ficili e Salvatore Raciti, intervenuti in rappresentanza del Codacons e del Comitato “Ripristino Gas”, presieduto dal Dott. Gianpaolo Adonia, (nato con il supporto di AssoURT, Consaambiente, Confeuropa Consumatori, Codacons e Lega Difesa del Cittadino), con l’obiettivo dichiarato di ritrovare soluzioni condivise per limitare i disagi subiti dagli utenti del servizio di erogazione gas.

La Presidente avv. Pagano ha preliminarmente rilevato che Asec Trade S.r.l. deve considerarsi parte lesa, avendo subito danni, sia diretti che indiretti, dall’evento; pur non di meno la società, in piena sinergia con il suo Consiglio d’Amministrazione formato dai componenti Giovanni Marletta e Paolo Ferrara, è impegnata, insieme con “Catania Rete Gas”, a svolgere ogni possibile intervento che contribuisca alla riattivazione delle utenze colpite dalla interruzione di erogazione di gas metano nella zona nord di Catania, assicurando alle famiglie tutto il proprio sostegno.

Le parti hanno concordato di mettere in campo iniziative a beneficio degli utenti in via immediata, ed in particolare hanno concordato la sospensione da parte di Asec Trade S.r.l. della fatturazione relativa ai consumi del bimestre Gennaio/Febbraio per circa tremila punti di riconsegna colpiti dall’evento, che saranno contabilizzati successivamente, nel mese di maggio, insieme con il successivo bimestre, calcolando però solo i consumi effettivi e non quelli stimati, così da escludere ogni onere per l’intero periodo di sospensione.

In considerazione della eccezionalità della situazione sarà possibile rateizzare l’importo così conteggiato, con dilazioni dei pagamenti a semplice richiesta. Le parti hanno, infine, concordato di operare in sinergia per garantire la massima trasparenza e divulgazione di ogni ulteriore iniziativa a beneficio degli utenti.

Nella foto. Il presidente Asec trade Maria Pagano Incontro Asec Trade con i rappresentanti del Codacons e del Comitato “Ripristino Gas”

