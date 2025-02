Catania. Avvocati per l’Arte: presentazione del network JusArt per il diritto dell’arte e dei beni culturali

Condividi questo articolo?

È con grande entusiasmo che presentiamo JusArt – Avvocati per l’Arte, il primo network italiano di avvocati altamente specializzati nel diritto dell’arte e dei beni culturali.

L’evento di presentazione avrà luogo il 22 febbraio 2025, presso la Galleria Fil Rouge Project a Catania, in Via Firenze 229 B/C, con una tavola rotonda aperta ad artisti, professionisti del settore e cittadinanza, durante la quale approfondiremo il rapporto tra arte e diritto, analizzandone sfide e opportunità. Non mancate!

Il progetto nasce per fornire assistenza e consulenza giuridica qualificata ad artisti, collezionisti, gallerie, musei, case d’asta e istituzioni culturali, garantendo un supporto innovativo e trasversale.

JusArt si distingue per il suo approccio interdisciplinare, che combina esperienza legale e conoscenza approfondita del mercato dell’arte, offrendo una tutela completa in diversi ambiti quali, ad esempio, in materia di diritto d’autore e copyright, tutela dei beni culturali, contrattualistica nel settore artistico, transazioni commerciali di opere d’arte, diritto penale dell’arte.

L’obiettivo del network è accompagnare i professionisti del settore culturale e artistico in tutte le questioni giuridiche, contribuendo a risolvere problematiche complesse e a gestire transazioni e rapporti contrattuali in un contesto in continua evoluzione.

Il nostro impegno non si limita alla risoluzione di controversie, ma si estende alla creazione di una rete virtuosa tra gli operatori del settore e alla promozione di un’autentica cultura della legalità nell’arte, favorendo la circolazione sicura e consapevole delle opere e l’interazione virtuosa tra pubblico e privato.

I co-founder avvocati Carlo Cannizzo, Giuseppe Condorelli e Maria Scrofani

