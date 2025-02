Catania. A Teatro Bis con Primo(r)dio il diverso modo di raccontare la nascita dell’uomo e del pianeta Terra

Condividi questo articolo?

Catania- Sul palco di Teatro Bis per il cartellone “Giovani Sguardi” dedicato alla nuova drammaturgia venerdì 28 febbraio e sabato 1 e domenica 2 marzo andrà in scena “Primo(r)Dio” del promettente drammaturgo Matteo Castiglia.

“Si racconterà la nascita dell’uomo e del pianeta terra in modo diverso, alternativo e per nulla scontato- dichiara Matteo Castiglia, coadiuvato alla regia dalla supervisione artistica di Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia-. In un momento primigenio un pò alternativo la Creatrice, interpretata dalla voce fuori campo di Marina La Placa, genererà la terra e i primi esseri umani: Urk, Tura ed Aaa tra i quali succederà di tutto”.

Il trio, dei primi esseri umani costituito da due Adamo e una Eva, riuscirà a sopravvivere al dramma della convivenza e restere unito per tentare di sopravvivere in un ambiente ostile e sconosciuto?

Tra alti e bassi il trio di attori composto da Federica Fischetti, Donato Urso e Andrea Luvarà proverà l’ebrezza di vivere e soprattutto sopravvivere nel complicato mondo della preistoria che tra la noia devastante di non sapere come impiegare il proprio tempo e i pochi mezzi disposizione metterà a dura prova i protagonisti.

“È uno spettacolo molto particolare- conclude l’autore, vincitore di un bando interno per giovani autori under 35-, che tra innovazione e divertimento lascerà il pubblico con il fiato sospeso sin dalla prima battuta”.