BELPASSO. Partirà domenica 2 marzo da piazza Stella Aragona, il Carnevale 2025

Condividi questo articolo?

A partire dalle ore 9.30, i carri allegorici e i gruppi in maschera sfileranno percorrendo la via Vittorio Emanuele III, piazza Municipio, la via principale di Belpasso, via Roma, per arrivare in centro storico, piazza Duomo dove ci sarà la degustazione della pasta coi 5 puttusi, la “Maccheronata” a cura dell’ARS (centro di formazione professionale).

“Abbiamo pensato a un Carnevale che potesse coinvolgere tutte le età: scuole, associazioni, e tutti coloro quali avranno voglia di divertirsi. Un grande evento che vuole fare vivere a tutti quell’atmosfera allegra di ogni festa carnevalesca”, dichiara il sindaco Carlo Caputo.

Il programma prevede poi un lungo pomeriggio di attività dedicate ai bambini con animazione, trucco bimbi, spettacoli di artisti di strada, giocolieri e funamboli, previsti per lunedì pomeriggio in piazza Duomo, a partire dalle 16.00.

E poi ancora sfilata di carri e gruppi in maschera che partiranno martedì pomeriggio, alle ore 15.00, da piazza Dante, percorrendo poi via 19° traversa, via Roma, piazza Umberto, via 12° traversa, 1° retta ponente, 2° traversa, via Roma, con arrivo in piazza Duomo.

A seguire “l’appuntamento culinario” con la degustazione delle chiacchiere di carnevale, sempre a cura dell’ARS. A conclusione DJ Set e serata musicale con la band “Papaveri e Papere Orchestra.

Un’edizione che ha visto il coinvolgimento di tante realtà belpassesi: dalla Fondazione dei carri di Santa Lucia (maestranze esperte che si sono occupate di creare i carri allegorici), alla Pro Loco Belpasso, la Consulta giovanile, le scuole belpassesi e di tutte le associazioni e singoli che hanno voluto aderire alla iniziativa, e ovviamente dell’ARS (centro di formazione professionale).

“Un Carnevale all’insegna delle famiglie, quindi di bambini, giovani, genitori e nonni. Abbiamo messo al centro di tutto il ritorno alle origini, riprendere quella tradizione del “carnevale belpassese” che molti ricordano con allegria, avviandone – al tempo stesso – una nuova stagione adatta per le nuove generazioni”, conclude il sindaco.

Il Carnevale 2025 – promosso dal Comune di Belpasso – si svolgerà dal 2 al 4 marzo 2025. Il programma della manifestazione è articolato nel seguente modo.

– DOMENICA 2 MARZO

– sfilata di gruppi in maschera e carri di carnevale (partenza ore 9.30 da piazza Stella Aragona, percorrendo poi via Vittorio Emanuele III, piazza Municipio, via Roma, con arrivo in piazza Duomo.

– a seguire “Maccheronata”.

– LUNEDI 3 MARZO

– Animazione, Trucco bimbi e spettacoli di giocolieri e artisti di strada, dalle ore 16.00 in piazza Duomo.

– MARTEDI 4 MARZO

– sfilata di gruppi in maschera e carri di carnevale (partenza ore 15.00 da piazza Dante, percorrendo via 19° traversa, via Roma, piazza Umberto, via 12° traversa, 1° retta ponente, 2° traversa, via Roma, con arrivo in piazza Duomo.

– a seguire “Chiacchierata di carnevale” e DJ set.

– e per concludere, musica dal vivo a cura di “Papaveri e Papere Orchestra”.