Attacco a Berlino, accoltellatore è un 19enne siriano: voleva uccidere ebrei

È un rifugiato siriano e richiedente asilo di 19 anni il giovane che ieri sera nel quartiere Mitte in centro a Berlino ha accoltellato al collo un turista spagnolo, al Memoriale dell’Olocausto. Lo scrive la Bild. L’aggressore è stato arrestato dalla polizia con il coltello ancora in mano. Il 19enne vive in un centro di accoglienza per rifugiati a Lipsia. Le stanze del centro sono state sottoposte a perquisizione da parte degli agenti della polizia.

Aggressore voleva uccidere ebrei

Durante l’interrogatorio il giovane ha confessato che voleva uccidere perché nutriva odio verso gli ebrei, precisando di aver maturato questa decisione da diverse settimane.

Secondo quanto riferito dalla Bild, gli investigatori hanno trovato nello zaino del sospetto aggressore un Corano, un tappeto da preghiera e la presunta arma del delitto, un coltello da caccia. Il giovane si è avvicinato alla vittima da dietro e ha cercato di tagliarle la gola. Lo spagnolo è stato ferito gravemente e solo grazie al rapido intervento dei soccorritori e ad un intervento chirurgico d’urgenza a cui è stato sottoposto non è più in pericolo di vita.

Il siriano, identificato come Wassim al-M., era arrivato in Germania nel 2023 senza la famiglia, attraverso la Serbia. Nel luglio dello stesso anno aveva presentato domanda di asilo e a Lipsia era stato preso in carico dall’ufficio per l’assistenza ai minori. Durante l’interrogatorio, avrebbe dichiarato: “Le forze di Assad mi hanno dato la caccia, mi hanno imprigionato e torturato”.

Vive in un centro di accoglienza per rifugiati nel quartiere Zentrum-Nord di Lipsia, con circa 230 posti letto. Non è chiaro quando si sia radicalizzato né quando abbia elaborato il suo piano per l’attacco. (Adnkronos)

