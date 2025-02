Architetti Catania, pianificazione e “partecipa-azione” Palazzo della Cultura

Condividi questo articolo?

Un incontro per sottolineare l’importanza del valore sociale della partecipazione nella progettazione architettonica a diversa scala e nella pianificazione urbana quale elemento indispensabile e processo fondamentale per la redazione dei piani urbanistici. Questo l’obiettivo che si pone “Partecipa-Azione”, il seminario organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Catania.

Un’occasione, quella in programma domani – 8 febbraio – per accendere i riflettori sull’importanza della partecipazione nello sviluppo organico della città di Catania e sulle tematiche a esso correlate.

I lavori verranno aperti alle ore 9.30 a Palazzo della Cultura – via Vittorio Emanuele 121, Catania. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Catania Enrico Trantino, della presidente dell’Ordine degli Architetti PPC Veronica Leone e della presidente della Fondazione Eleonora Bonanno – partendo dalla presentazione dell’atto di indirizzo 2024 del PUG di Catania, curata da Biagio Bisignani (direttore della Direzione Urbanistica e dell’Ufficio del Piano del Comune etneo) – si proseguirà con la presentazione di esempi esposti dai relatori degli studi internazionali Renzo Piano Building Workshop, Arup e Park Associati. Progetti sia su piccola che grande scala, attuati mediate processi partecipativi: Sara Candiracci (urban planner e associate director di ARUP’s Cities, planning and design team nella città di Milano e global leader for Social Value and Equity), Alessandro Rossi (architetto associato e direttore dei progetti di Park Associati), Michele Versaci (coordinatore strategy and proposal di Park Associati) e Paolo Colonna (associato dello studio Renzo Piano Building Workshop di Parigi).

Al termine dei loro interventi, seguirà il dibattito, moderato dal consigliere referente dell’Ufficio Speciale Governo del Territorio dell’Ordine APPC di Catania Giuseppe Messina.