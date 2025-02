Apertura dello “Sportello Microcredito” presso il CPI di Catania

Condividi questo articolo?

Il Centro per l’Impiego di Catania annuncia l’apertura dello Sportello dedicato al Microcredito, che sarà inaugurato il prossimo 19 Febbraio alle ore 10.00, presso i locali di Via N. Coviello n. 6.

L’iniziativa nasce grazie alla stretta sinergia tra CPI ed Ente Nazionale Microcredito attraverso la stipula di un atto d’impegno finalizzato alla promozione delle iniziative in materia di microcredito ed autoimpiego.

Lo Sportello rappresenta un ulteriore tassello della strategia che mira a rendere sempre più ampia e qualificata l’offerta dei servizi pubblici erogati.

Lo Sportello permetterà infatti agli utenti che intendono avviare un’attività o accrescerne una propria già esistente, di presentare istanza per accedere ad un finanziamento agevolato, finalizzato all’acquisto di beni o servizi connessi all’attività, al pagamento delle retribuzioni di nuovi dipendenti o al sostenimento di costi per la formazione aziendale.

