Alla Feltrinelli di Palermo la presentazione del romanzo “Le notti senza memoria” del giornalista Carmelo Sardo

“Le notti senza memoria” è il titolo del libro di Carmelo Sardo che sarà presentato a Palermo venerdì 14 febbraio alle 17:30 negli spazi della Libreria Feltrinelli, in via Camillo Benso Conte di Cavour 133.

Edito da Bibliotheka , il romanzo narra di Carlo che, nell’ultimo segmento della sua vita tormentata, ripercorre l’amore folle e delirante per Nora, donna fascinosa conosciuta per caso in un bar quando lei aveva vent’anni e lui trentadue.Di notte, nel sogno, la loro passione si fa sempre più travolgente, mentre nella realtà le cose sono molto diverse.