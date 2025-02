Al via la rete dei servizi di facilitazione digitale per l’inclusione digitale

Condividi questo articolo?

E’ stata inaugurata a Giarre, all’istituto Alberghiero “Giovanni Falcone”, la rete dei servizi di facilitazione digitale, un’iniziativa che si propone come azione di sistema per sostenere l’inclusione digitale nel territorio. Gli studenti del quinto anno dell’istituto sono stati coinvolti in un’attività di formazione-informazione, guidati dall’ing. Carlo Puglisi.

L’incontro ha visto la partecipazione del presidente del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara, Ignazio Puglisi, di Rosario Cutugno, membro del cda del Gal, di Claudio Guzzetta, coordinatore dei facilitatori, e della dirigente scolastica Monica Insanguine. Il presidente del Gal, Ignazio Puglisi, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i giovani in questo progetto, poiché – ha detto – “potranno aiutare a raggiungere tutte quelle persone che non hanno le competenze minime per accedere ai servizi della pubblica amministrazione”. Puglisi ha espresso la convinzione che, grazie al loro aiuto, “sarà possibile coinvolgere il maggior numero di persone nel comprensorio di 26 Comuni aderenti al Gal”.

La dirigente scolastica Monica Insanguine ha dichiarato che “l’istituto Alberghiero è da sempre sensibile alle proposte del territorio e che questa iniziativa rappresenta una concreta opportunità per gli studenti e per la comunità. L’istituto diventerà un punto di accesso digitale, dove esperti formatori, con la collaborazione degli studenti del percorso di accoglienza turistica, forniranno informazioni sull’alfabetizzazione digitale di base e supporto per operazioni che, seppur semplici, per molti possono rappresentare una difficoltà, come la creazione dello Spid”.

Il progetto di facilitazione digitale proseguirà per l’intero anno, coinvolgendo diverse realtà del territorio e offrendo corsi di formazione e assistenza personalizzata per aiutare i cittadini ad acquisire le competenze digitali necessarie per vivere e lavorare nell’era digitale.