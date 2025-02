Al Teatro Di Lorenzo di Noto “Le mille bolle blu” con Nicky Nicolai e il sax di Stefano Di Battista

Condividi questo articolo?

Il duo sarà accompagnato da uno straordinario trio jazz formato da Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Luigi Del Prete alle percussioni.

Prosegue la programmazione degli eventi organizzati dall’Associazione Concerti Città di Noto, presieduta da Rina Rossitto, per celebrare il cinquantesimo anniversario della nascita.

Il prossimo appuntamento che si svolgerà sul palco del Teatro Tina Di Lorenzo è in programma domenica 13 aprile alle 20.30 con il concerto “Le Mille Bolle blu”: protagonisti l’inconfondibile voce di Nicky Nicolai e l’estro creativo del sax di Stefano Di Battista, accompagnati da uno straordinario Trio Jazz, formato da Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Luigi Del Prete alle percussioni, faranno rivivere i grandi successi italiani e internazionali degli anni ‘60 e ‘70, reinterpretandoli in una nuova chiave swing e jazz.

Un evento che riscopre canzoni di un tempo, da “Se stasera sono qui” a “Non gioco più”, da “Se telefonando…” a “Che sarà” fino a “All my loving” e “Smoke on the water” e molti altri ancora: brani che ancora oggi ci accompagnano, musiche che portano sorrisi e note nuove grazie a un duetto originale che racchiude, come in bolle di sapone, i colori di uno spettacolo variegato.

NICKY NICOLAI – voce

STEFANO DI BATTISTA QUARTET

Stefano DI BATTISTA -sassofoni

Andrea REA – pianoforte

Daniele SORRENTINO – contrabbasso

Luigi DEL PRETE – percussioni

