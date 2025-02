A Sant’Agata Li Battiati è di scena il Toscanini Jazz Ensemble: tre promettenti allievi del Conservatorio di Ribera

Condividi questo articolo?

daranno spettacolo alla prestigiosa rassegna diretta da Antonio Petralia al teatro del Polo Culturale

Ancora grande musica, ancora giovani talentuosi. Sabato 15 febbraio alle 21, al Teatro “Gilberto Idonea” del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati sito in via dello Stadio, secondo appuntamento per la rassegna “Note in Teatro 2025”, con l’esibizione dell’Ensemble Jazz del Conservatorio di Stato “Arturo Toscanini” di Ribera.

Crede nei musicisti siciliani, ed in particolare nei giovani talenti dell’isola, il Direttore Artistico della rassegna Antonio Petralia, che con l’Associazione Musikante tiene costantemente “nel mirino” i migliori prospetti del jazz e non solo.

Ecco come commenta Angelo Di Leonforte, rinomato jazzista e docente del Conservatorio di Ribera: «Esistono pochi enti che rispettano la figura del musicista, che ne garantiscono tutte le necessità riconoscendolo come artista. L’Associazione Musikante di Antonio Petralia è una di queste, e sono felice che si sia instaurata adesso una partnership con il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera nel quale mi pregio di insegnare. Sono certo che da questa collaborazione nasceranno grandi progetti. Questo concerto del 15 febbraio è il primo dei tre concerti che saranno portati in scena nel 2025 con Musikante. Il trio di giovanissimi studenti del nostro conservatorio è composto da Michele Costa, Francesco Perconti e Francesco Cavallino, promettenti talenti del jazz nella nostra isola».

Francesco Antonio Perconti(basso)

22 anni, frequenta l’ultimo anno del triennio AFAM presso il Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera.

Ha avuto l’opportunità di studiare per sei mesi partecipando al programma “Erasmus+” presso il conservatorio “Taller de Musics” di Barcellona, ampliando le proprie conoscenze e accrescendo ulteriormente la sua passione per il jazz.

Ritornato in Italia, ha partecipato a diversi eventi musicali quali “Sicilia Jazz Festival”, “Castelbuono Jazz Festival”, “Jaci Jazz”, “Bivona Jazz Festival” e in altre occasioni ha preso parte con la Big Band del conservatorio con artisti come Paolo Damiani, Fabrizio Bosso, Daria Biancardi ed Enrico Pieranunzi. Inoltre si esibisce in altri progetti in giro per la Sicilia.

Michele Costa(pianoforte)

25 anni, è un pianista e studente presso il Conservatorio Toscanini di Ribera. Ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 4 anni e, già a 10 anni, ha ricevuto una menzione sul giornale “La Sicilia” in un articolo di Daniela Vinci.

Appassionato di jazz in tutte le sue sfaccettature, Michele trae ispirazione dai grandi del genere, con una particolare attenzione alle influenze della musica latina. La sua ricerca musicale lo porta a sperimentare tra i generi affini al jazz, cercando un punto d’incontro per fonderli armoniosamente.

Francesco Cavallino(batteria)

Nel 2009 inizia il percorso accademico presso la Modern Music Academy dove studia generi derivati dal pop. Nel 2015 studia presso la London Performer che terminerà nel 2020. Nel 2020 si iscrive al Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera in batteria e percussioni pop-rock. Nello stesso anno ha l’occasione di conoscere Andrea Fontana (batterista di Elisa, Cesare Cremonini e Tiziano Ferro) con il quale inizia un percorso di studio che continua ancora oggi, incentrato sullo studio di generi come: art pop, trip pop, dream pop e musica Neo. Nel corso degli anni ha partecipato a diverse masterclass internazionali di batteria tra i quali: Dom Famularo, Billy Cobham, Mike Guiliana, Horacio “El Negro” Hernandez, Mel Gaynor, Maurizio Dei Lazzaretti, Christian Meyer. In Conservatorio entra a far parte come batterista e percussionista nell’Orchestra Sinfonica Jazz and Pop e nella Toscanini Big Band, avendo l’opportunità di potersi esibire con diversi artisti, quali: Fabrizio Bosso, Enrico Pieranunzi, Daria Biancardi, Javier Girotto, Humberto Amesquita. Attualmente frequenta sotto la guida del M° Paolo Vicari il secondo anno di biennio in Batteria e Percussioni Jazz.

E come in tutte le date di “Note in Teatro”, non mancherà una mostra personale d’arte. Questo 15 febbraio è il turno di Anna Di Mauro.

Anna Di Mauro nasce a Catania il 20 Luglio del 1968.

Sin da ragazzina è attratta dal disegno, ma è il 1993-94 l’anno in cui inizia ad esprimersi nella pittura.

I temi delle sue tele spaziano dal figurativo, al paesaggio, alla natura morta.

In ognuna delle sue opere è riflessa gran parte della sua personalitàm e stati d’animo che rispecchiano momenti di vita.

Si evidenzia l’interesse per il gusto dell’antico, l’attaccamento alla propria terra, e nel contempo, emerge la forte curiosità verso nuove scoperte, verso nuove realtà, verso ciò che il passare del tempo spesso nasconde o può svelare.

Il tutto è immerso in un’atmosfera coinvolgente, con un delicato e graduale mutare delle diverse tonalità.

La tecnica di Anna Di Mauro, nata spontaneamente e per caso, qualche anno fa, si può accostare al Divisionismo-Puntinismo.

Infatti da una parte c’è la continua ricerca della luce che invade tutto ciò che incontra, al tempo stesso, dall’altra vi è la ricerca del giusto accostamento dei colori gli uni sugli altri.

In tale processo tecnico lo scopo dell’artista è quello di creare, tramite variazioni tonali, un effetto cromaticamente vibrante e plastico.

Questo il link per l’acquisto del biglietto:

https://www.diyticket.it/events/Musica/21571/ensemble-jazz-del-conservatorio-di-stato-arturo-toscanini-di-ribera

Ecco l’elenco degli appuntamenti successivi:

