A Sant’Agata Li Battiati è di scena Carla Restivo con il “Paula Project”

Un quartetto d’altro profilo porterà un repertorio di inediti alla prestigiosa rassegna diretta da Antonio Petralia al teatro del Polo Culturale

Un adamantino talento “Made in Sicily” del sassofono: è Carla Restivo, che sabato 1 marzo alle 21, porterà sulle assi del Teatro “Gilberto Idonea” del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati sito in via dello Stadio, il suo “Paula Project” come terzo appuntamento della rassegna “Note in Teatro 2025”.

Un premiato quartetto di virtuosi che porterà all’affezionato ed esigente pubblico un repertorio di inediti, tutti opera della band leader Carla Restivo.

Ancora grandi musicisti siciliani nella rassegna ideata dal Direttore Artistico Antonio Petralia, che con l’Associazione Musikante tiene costantemente “nel mirino” i migliori talenti del jazz e oltre.

Il “Paula Project” è composto da Carla Restivo ai sassofoni, Alessio Romeo al pianoforte, Luca Giuffrida al basso elettrico, e Francesco Tavormina alla batteria.

Il progetto nasce nel 2012 dal desiderio di trasformare in musica il percorso di vita della sassofonista e compositrice siciliana Carla Restivo.

Nel corso degli anni la band si è evoluta soprattutto in termini numerici e stilistici.

Dal quintetto al nonetto al quartetto.

L’energia è rimasta una costante nelle composizioni originali che compongono il repertorio della band.

Il genere non può essere collocato in un’area specifica date le numerose influenze e interconnessioni tra sonorità latine, hip hop jazz e mediterranee, ma la musica della band assicura groove, suoni e dimensioni esperienziali inaspettate.

La band ha vinto il Premio Pippo Ardini 2013, il Solmusic Award 2014, il Nanuk Summer Fest 2014 e si è classificata seconda all’European Jazz Award Tuscia in Jazz 2014.

Carla Restivo, nata a Palermo nell’agosto del 1988 è una Sassofonista, Compositrice e Music Educator.

Inizia lo studio del sassofono classico a 18 anni presso il Conservatorio V. Bellini di Palermo, parallelamente agli studi in Discipline della Musica presso l’Università degli studi di Palermo dove si laurea con una tesi in Filosofia della Matematica applicata alla Musica intitolata “MusicalMente Matematica”.

Nel 2014 ottiene un Master Degree Summa Cum Laude in sassofono jazz presso il Conservatorio V. Bellini di Palermo, con una tesi dedicata al proprio progetto di musica inedita chiamato “Paula Project”.

Nell’estate del 2015 vince una borsa di studio per il Berklee College of Music di Boston dove ha l’opportunità di studiare con Maestri come George Garzone, Frank Tiberi, Tia Fuller, Edmar Colon, Terence Blanchard, ecc.

Durante il percorso in America ha vinto numerosi premi tra cui il Promising Music Educator Award durante la MMEA All-State Conference nel 2019, il Division Achievement – Music Education Award presso Berklee College of Music nel 2019, l’Excellence in Music Education 2nd award presso Berklee College of Music nel 2018, rimanendo inoltre nella Berklee Dean’s List dal 2017 al 2019.

Conclude il percorso al Berklee College of Music nel 2019 laureandosi in Music Education Magna cum Laude, accettando successivamente il ruolo di docente di Music Theory presso lo stesso college durante i Summer Program.

In Italia ha vinto numerosi premi come il Premio “Miglior Solista” presso il Premio Internazionale Gianni Lenoci 2021, 1 ° premio SolMusic 2014, il Concorso Nazionale Benedetto Albanese 2014, il Nanouk Summer Contest 2014, il Premio Pippo Ardini 2013 e il 2 ° premio al Tuscia in Jazz European Award 2014 con il suo progetto “Paula Project”.

Ad arricchire l’appuntamento, come in tutte le date di “Note in Teatro”, la personale d’arte di questa data vedrà in mostra gli acquerelli di Manuela Samperi.

Manuela Samperi, Siciliana di Catania, classe 1975.

Acquerellista, per lo più ritrattista e restauratrice di opere d’arte.

Ama la carta e l’acquerello…

Dopo gli studi artistici al Liceo e presso l’Accademia d’Arte di Catania, segue un corso di specializzazione come Restauratore di Opere d’Arte e Dipinti per la Regione Sicilia.

Lavora nell’ambito del restauro, della decorazione e dell’Illustrazione per Case Editrici per le quali cura pubblicazioni e copertine di libri.

La sua passione per la carta e l’acquerello la portano a specializzarsi in questa tecnica grazie alla quale si fa conoscere come ritrattista, realizzando progetti artistici personali e sviluppando temi dal ritratto al paesaggio, all’astratto.

L’Acquerello, tra tutte, è la tecnica che più le permette di esprimere al meglio il suo carattere, vista la maggior immediatezza e freschezza rispetto alle altre tecniche pittoriche.

Considera fondamentale la sperimentazione per la ricerca del proprio stile

Sue opere sono esposte in Gallerie d’Arte e Collezioni Private in Sicilia ed in altre regioni italiane.