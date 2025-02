A S.G.La Punta gli studenti del “De Nicola” incontrano il prof. Mattarella, figlio del presidente della Repubblica

Condividi questo articolo?

Lezione sulla separazione dei poteri all’ITET Enrico De Nicola con il prof. Bernardo Giorgio Mattarella

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico (ITET) “Enrico De Nicola” di San Giovanni La Punta ha ospitato una prestigiosa lezione su “La separazione dei poteri”, tenuta dal professor Bernardo Giorgio Mattarella, nell’ambito del programma PESES dell’Università Cattolica di Milano.

Il programma PESES (Programma di Economia, Scienze Economiche e Sociali) è un’iniziativa volta a diffondere nelle scuole secondarie temi legati all’economia, alla politica e al diritto, attraverso lezioni affidate a personalità di spicco del mondo accademico, imprenditoriale e istituzionale. L’obiettivo principale del programma è ridurre la distanza tra gli studenti e figure di alto profilo, il cui lavoro contribuisce al progresso e al cambiamento del Paese.

Per il secondo anno consecutivo, l’ITET De Nicola ha voluto prendere parte a questa iniziativa. Lo scorso anno, infatti, l’istituto aveva già ospitato il professor Carlo Cottarelli, economista di fama internazionale e direttore del programma PESES.

L’evento di quest’anno è stato fortemente voluto dalla dirigente scolastica, prof.ssa Elena Giuffrida, ed è stato organizzato dal professor Alessandro Scibona. La lezione del professor Mattarella ha catturato l’interesse degli studenti, che hanno partecipato con entusiasmo e attenzione, onorati di poter ascoltare un relatore di tale levatura.

Oltre agli studenti e ai docenti, hanno presenziato anche i dirigenti scolastici degli altri istituti del complesso scolastico “Polivalente”, il sindaco di San Giovanni La Punta, nonchè alcuni rappresentanti delle istituzioni locali di Trecastagni, Nicolosi e Sant’Agata Li Battiati.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di crescita e confronto per i ragazzi, confermando il valore del programma PESES nel promuovere una maggiore consapevolezza sui temi fondamentali per il funzionamento delle istituzioni democratiche e dimostrando ancora una volta la volontà dell’ITET De Nicola di rilanciarsi come punto di riferimento per la formazione tecnico-economica degli studenti del comprens

Pubblicità