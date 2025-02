A Nicosia con il ritorno de “Le Giornate di Davì”

Condividi questo articolo?

Nicosia per i prossimi due mesi ritorna ad essere un punto di riferimento per la cultura Nazionale con il ritorno de “Le Giornate di Davì”, arrivata alla sua nona edizione. Questa rassegna, indipendente e fondata da Aldo La Ganga, negli anni è cresciuta ricevendo sempre più consensi e divenendo una delle più importanti rassegne culturali indipendenti in Italia. Un momento di alta cultura e che quest’anno, interessante novità, si snoderà in quattro appuntamenti in cui non si parlerà solo di libri ma anche di cinema, collegando i due mondi con un fil rouge che è una storia da raccontare. E la storia che in ogni appuntamento sarà affrontata parla di uomini e donne che hanno lottato per un mondo più giusto e più libero. Parla di esempi, di sofferenze, vittorie e sconfitte. Parla di mafia e di chi ha combattuto la mafia. La rassegna, quindi, oltre all’alto valore culturale assumerà anche un’altra dimensione. Fare Cultura, infatti, non è solo una semplice divulgazione, ma diventa un impegno civile ed un modo per creare società più consapevoli e mature.

Si comincia giorno 21 Febbraio con “Il delitto Mattarella”, libro e film di Aurelio Grimaldi con la presenza dell’autore e regista.

Giorno 14 marzo si rifletterà sulla figura di Pio La Torre con la proiezione del film “Ora Tocca a noi” e presentazione del libro “Pio La Torre”. Saranno presenti rispettivamente il regista Walter Veltroni e l’autore Vito Lo Monaco.

Giorno 26 marzo sarà presentato il film “Le stanze del Sogno” di Clelia Parisi e il videoclip “Nzambe na bilem” di Patient Moma.

Chiuderà la rassegna giorno 11 aprile la presentazione del libro “Mafia – fare memoria per combatterla” di Antonio Balsamo, sostituto procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e la proiezione del Film “Il Giudice e il boss” di Pasquale Scimeca.

Tutti gli eventi si terranno presso il cineteatro Cannata di Nicosia dalle ore 18.00

