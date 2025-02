A Mascali prosegue il percorso per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile

Condividi questo articolo?

Si è svolto nella chiesa di Santa Maria dell’Itria di Nunziata il secondo incontro organizzato dal Comune di Mascali, in collaborazione con l’associazione Cer Sicilia, per promuovere la nascita della comunità energetica rinnovabile “Sette Torri” nel territorio mascalese. Dopo i saluti iniziali del parroco Maurizio Guarrera, il vicesindaco Veronica Musumeci e l’assessore Paolo Virzì hanno introdotto l’incontro, sottolineando l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere l’uso di energie rinnovabili e nel contrastare la povertà energetica attraverso la costituzione della comunità energetica.

I tecnici dell’associazione CER Sicilia, l’ing. Sebastiano D’Achille e gli architetti Tania Casella ed Emanuela Finocchiaro, hanno illustrato al pubblico i numerosi vantaggi delle comunità energetiche rinnovabili (CER). Le CER rappresentano un’aggregazione di soggetti che collaborano per produrre, consumare e condividere energia proveniente da fonti rinnovabili. Questo modello comporta benefici ambientali, sociali ed economici per la comunità. Durante il partecipato incontro, sono state illustrate le modalità di adesione alla CER “Sette Torri”. I cittadini e le imprese interessate possono aderire alla comunità, contribuendo alla produzione di energia rinnovabile e beneficiando di tariffe più competitive. “La comunità energetica rinnovabile “Sette Torri” – ha evidenziato il vice sindaco Veronica Musumeci – rappresenta un’importante opportunità per il territorio di Mascali. Grazie a questa iniziativa, sarà possibile promuovere un modello energetico più sostenibile, ridurre i costi dell’energia per i cittadini e le imprese, e creare nuove opportunità di sviluppo economico”.