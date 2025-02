A Licodia Eubea ritorna uno degli eventi enogastronomici più attesi dell’anno, il “CicerchiaFest”

Condividi questo articolo?

Ritorna uno degli eventi enogastronomici più attesi dell’anno, il

CicerchiaFest

Da venerdì 21 a domenica 23 febbraio il borgo di Licodia Eubea ospiterà

un festival a cielo aperto, una tre giorni per celebrare uno dei legumi

più antichi della nostra terra: la Cicerchia.

La manifestazione organizzata dall’associazione Strade degli Iblei,

dalla Comunità Slow Food per la Valorizzazione della Cicerchia degli

iblei con il patrocinio del Comune di Licodia Eubea e la collaborazione

di Slow Food Sicilia, degli Agricoltori Custodi della Cicerchia e delle

Associazioni Locali, si propone come un nuovo modo di raccontare alle

nuove generazioni questo nobilissimo ed antichissimo legume, con

caratteristiche nutrizionali e salutistiche notevoli attraverso un

viaggio nel meraviglioso borgo situato nel cuore degli Iblei catanesi.

Per questa ottava edizione il presidente dell’associazione Strade degli

Iblei, Flavio Aliotta, nonché promotore del festival, promette tre

giorni ricchi di appuntamenti che sappiano coniugare da un lato

occasioni di confronto e di dialogo per continuare a promuovere la

Cicerchia e l’utilizzo dei legumi attraverso tavole rotonde, conferenze

e seminari, dall’altro l’esaltazione dei prodotti tipici, mettendo come

protagonisti delle degustazioni, show cooking e laboratori del gusto, i

sapori e i colori invernali non solo della cicerchia ma dei prodotti

tipici della Sicilia. Il tutto condito dalla presenza di artisti di

strada, laboratori musicali, workshop per adulti e bambini, con tanti

ospiti e tante novità. Un evento a misura di uomo, per fare rivivere le

strade del piccolo borgo di Licodia mescolando musica, allegria, buon

cibo e antiche tradizioni.

«Il CicerchiaFest nel corso degli anni è cresciuto riuscendo a diventare

un vero e proprio festival- racconta Flavio Aliotta – in queste 8

edizioni siamo riusciti ad offrire ai tanti visitatori, che crescono di

anno in anno un’offerta di alta qualità. Sono stati tanti gli artisti

che nel corso degli anni hanno animato le giornate del festival, così

come i produttori che hanno reso il mercatino agroalimentare un mosaico

di colori e profumi della nostra terra senza dimenticare mai l’offerta

gastronomica che mescola profumi e tradizioni. Per quest’anno abbiamo

tantissime novità e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social per

essere aggiornati sul programma che promette di divertire grandi e

piccini».

«Il CicerchiaFest è cultura e divertimento, è aree interne, è comunità,

per questo sono tanti i momenti di confronto con Associazioni di

categoria, con addetti ai lavori, con le aziende che operano sul

territorio affrontando sempre i temi della biodiversità, dello

spopolamento, dei giovani – fa eco Riccardo Randello- presidente AGIA

Sicilia e componente del comitato Slow Food Catania. Negli anni siamo

riusciti a creare una formula che racconta Licodia a 360 gradi tra

escursioni nel territorio ibleo, show cooking, stand enogastronomici,

portando in primo piano sempre il buon cibo e le buone pratiche

agricole».

Un’altra grande novità di quest’anno sarà un appuntamento per i più

sportivi con “In e-bike al Cicerchiafest – Avventura tra Natura e

Tradizione (a cura dell’Officina Agriculturale Cafeci) un percorso in

bici alla scoperta del nostro territorio.

Tanti gli artisti che animeranno le strade del borgo: “Circo per tutti”

laboratorio di giocoleria per grandi e piccini, “StoriaOScena”

spettacolo di cine-teatro-canzone, Cuntu di Trinacria di Marzia Ciulla,

Gupan & the Rainbow Warriors, Scuola Popolare Sambazita, Claudio Covato,

“ Vuala” spettacolo di giocoleria e fuoco, “Ramingo Solo Show”

spettacolo di circo di strada e “Archinue” . Il loro compito sarà

quello di dipingere di magia, tra spettacoli teatrali e concerti dal

vivo le strade del paese, riportando le persone a sognare ad occhi

aperti. Il consueto mercatino agroalimentare che ospita produttori da

tutte le parti della Sicilia e l’area food che promette di coniugare

tradizione locale e street food made in Sicily.

«L’ Associazione Strade degli Iblei è riuscita in questi anni a creare

uno staff di alto livello- conclude Flavio Aliotta- con persone che

hanno sposato la nostra mission e ci hanno permesso di poter far gustare

la cicerchia in tutte le salse. Un grande ringraziamento va a tutti gli

sponsor e i partner che stanno contribuendo alla realizzazione di questa

edizione, ma soprattutto a tutto lo staff: Cristina Cocuzza addetta ai

rapporti con la stampa, Giuseppe Buggea Gestione aree spettacoli, Gloria

Lo Dico Grafica, videomaker e gestione social, Simona Vizzinisi,

Francesco Paolo Randello logistica, lo staff dell’area food e info

point, Ruben, Stefano Zago, La Signorina Titina, Roberta, Alessandro

Nigita, Giacomo e Gessica. Ogni edizione del CicerchiaFest è un viaggio

fatto di musica, energia e momenti indimenticabili. Sorrisi, balli,

degustazioni, Laboratori, buskers e tanto altro. Chi c’era gli anni

precedenti sa di cosa parliamo! Buon Cicerchiafest 25 a tutti».

Tra i partner di quest’anno: Slow Food Sicilia, Associazione Trasversale

Sicula, Agricoltori Custodi della cicerchia, l’Associazione Giovani

Imprenditori Agricoli, la CIA – Agricoltori Italiani, Onaf, Archeo Club

Licodia, Associazione Musicale Licodia Sinfonica P. Costa, Archeo

Visiva, Festival Licodia Eubea, Maison Art, Sambazita,.

Un grazie agli sponsor: BAPS, Le Galline, APO Catania, Azienda Agricola

Modica, Impresa edile Inteligi, G V Elettronics, Central Bar, Agritec

Alessio Barone, Studio dentistico Progetto dentale, Caruso Print, La

Collina degli Iblei, Farmacia Leonardi, Sikelia Food Beverage, The Long

Street Kiosk24 , La Rocca Porte, L.Tabbacchi, B&B La Gardenia, Good

Events, Stanleybet Licodia, Torrone Renna, Q wireless, Roxy Bar, Valle

del Dirillo , A Carrittaria, Ottica_Nuovi Sguardi, Enoteca Astorino,

Caseificio Savoca, PizzArt.

Qui il programma del CicerchiaFest

Venerdì 21 febbraio

ore 15.00: Inaugurazione e apertura Mercatino Artigianale Agroalimentare

– Piazza Papa Giovanni XXIII

ore 16.00: “Convegno” – Teatro della Legalità

ore 16.30: “Circo per Tutti” laboratorio di giocoleria per grandi e

piccini- Piazza Papa Giovanni XXIII

ore 17.00: “Laboratorio del Gusto” – Piazza Papa Giovanni XXIII

ore 17.30: Apertura Area Food – Piazza Papa Giovanni XXIII

ore 18.00: “Storia OScena” spettacolo di cine-teatro-canzone – Teatro

della Legalità

Sabato 22 febbraio

ore 10.00: “Escursioni alla Scoperta del Borgo” visite guidate alla

scoperta del borgo di Licodia Eubea a cura dell’Ass. Archeo Club-

prenotazioni info point – Piazza Papa Giovanni XXIII

ore 10.30: “Laboratorio del Gusto” – Ex Convento di San Benedetto e

Santa Chiara

ore 11.00: apertura Mercatino Artigianale Agroalimentare – Piazza Papa

Giovanni XXIII

ore 11.30: “Degustazione guidata degli Oli” a cura di APO Catania –

Teatro della Legalità

ore 12.00: “Laboratorio del Gusto” – Piazza Papa Giovanni XXIII

ore12.30: Apertura Area Food – Piazza Papa Giovanni XXIII

ore 15.30: “Circo per Tutti” laboratorio di giocoleria per grandi e

piccoli – Cortile Teatro della Legalità

ore 16.00: “Agro biodiversità comunità territori: quali strategie per le

aree interne” tavola rotonda – Teatro della Legalità

ore 17.00: “Sinfonica StreetBand” a cura dell’Ass. musicale Licodia

Sinfonica “P. Cota” – Piazza Papa Giovanni XXIII

ore 18.30: “Colapisci – Cuntu di Trinacria” di e con Marzia Ciulla –

Piazza Papa Giovanni XXIII

ore 19.30: “Gupan & the Rainbow Warriors” live – Piazza Papa Giovanni

XXIII

ore 21.00: “Dj Set” – Piazza Papa Giovanni XXIII

Domenica 23 febbraio

ore 9.00: “In e-Bike al CicerchiaFest – avventura tra natura e

tradizione – a cura di Officina Agri culturale Cafeci- per info e

prenotazioni contattare i seguenti numeri:

Michele 3286812913 – Carmen 3281357424

ore 10.00: “Escursioni alla Scoperta del Borgo” visite guidate alla

scoperta del borgo di Licodia Eubea a cura dell’Ass. Archeo Club-

prenotazioni info point – Piazza Papa Giovanni XXIII

ore 10.30: “Formaggi e Tradizione” laboratorio curato da Onaf Sicilia –

Ex Convento di San Benedetto e Santa Chiara

ore 11.00: “Scuola Popolare Sambazita” – Piazza Kennedy

ore 11.30: “Parata degli Artisti del CicerchiaFest” – da Piazza Kennedy

per le vie della Città fino a Piazza Papa Giovanni XXIII

ore 12.30: “Claudio Covato” live – Piazza Papa Giovanni XXIII

ore 15.30: “ Vuala” spettacolo di giocoleria e fuoco con Antonio

Carnemolla – Piazza Papa Giovanni XXIII

ore 16.30: “Stop! Ramingo Solo Show” spettacolo di circo di strada –

Piazza Papa Giovanni XXIII

ore 17.00: “Scuola Popolare Sambazita” – Piazza Papa Giovanni XXIII

ore 18.00: “Archinuè ” in concerto – Piazza Papa Giovanni XXIII

ore 20.00: “Dj Set”

Pubblicità