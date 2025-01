Condividi questo articolo?

Si accendono i riflettori sulla ventitreesima edizione della mostra di abiti e costumi dedicati alla santa patrona di Catania, intitolata MATER AGATA, organizzata dall’Accademia di Belle Arti di Catania e curata dalla professoressa Maria Liliana Nigro. La mostra si terrà dal 31 gennaio al 6 febbraio 2025 a Palazzo dei Minoriti, in via Prefettura 14. In esposizione, 117 abiti realizzati dagli studenti dell’Accademia, esposti su busti sartoriali in una cornice di grande fascino. Ben 43 associazioni umanitarie sosterranno l’iniziativa, sfilando con il proprio gonfalone durante la serata inaugurale, venerdì 31 gennaio alle ore 20:00, nella splendida location di Palazzo Minoriti. La nota e apprezzata Corale Tovini allieterà il pubblico prima del fatidico taglio del nastro, che avverrà alla presenza delle più alte cariche istituzionali e culturali. La mostra sarà aperta gratuitamente ai visitatori.

Durante la conferenza di presentazione, che si terrà presso la Sala Consiliare Giovanni Verga del Palazzo di Città il 28 gennaio alle ore 10:30, saranno esposti in anteprima 10 dei 117 abiti in mostra, accompagnati dall’esecuzione del baritono Matteo Siculo. Madrina dell’evento sarà Giusi Malato, campionessa olimpica, che oltre a testimoniare l’evento come madrina, sfilerà con la sua associazione insieme agli altri 42 gruppi solidali.

Pubblicità

Novità di quest’anno è la possibilità, per un mese, di usufruire gratuitamente dei servizi offerti dalle strutture convenzionate, come Casa di cura Gibiino, Mater Dei, Vidimura Gretter, Calaciura, Villa Sofia, Centro Catanese di Medicina e Chirurgia – H7 e altre strutture private accreditate aderenti all’ACOP Catania. L’iniziativa è rivolta a associazioni, gruppi di utenti fragili e a chi necessita di controlli medici (come radiografie, visite oncologiche e cardiologiche). Nel corso della conferenza stampa saranno svelate altre curiosità della mostra e informazioni dettagliate.