Siracusa, nel quartiere della Giudecca, la manifestazione “Pupi nella calza – La Befana in Ortigia”

Condividi questo articolo?

È in programma oggi, domenica 5 gennaio, nel quartiere della Giudecca, la manifestazione “Pupi nella calza – La Befana in Ortigia”, organizzata, in occasione dell’Epifania, dall’associazione “La Compagnia dei Pupari Vaccaro-Mauceri” con il contributo del Comune di Siracusa e la fattiva collaborazione del delegato di Quartiere, Raffaele Grienti. L’attività rivolta alle famiglie intende promuovere lo sviluppo del senso profondo del mantenimento delle tradizioni e sulla socializzazione condivisa, spingendo i giovani a vivere vari momenti di intrattenimento.

Motto dell’iniziativa: “Le tradizioni e la socializzazione come dono per la collettività”. Il progetto si rivolge ai bambini di tutte le età e alle loro famiglie; l’evento sarà un momento di aggregazione sociale e familiare, il tutto inserito e calato nel 2° Principio della carta delle Città Educative: le città eserciteranno in maniera efficace le competenze loro assegnate in materia di educazione. Qualunque sia la portata di tali competenze, dovranno essere in grado di progettare una politica educativa ampia, di carattere trasversale e innovativo, che includa ogni forma di educazione formale, non formale e informale, nonché la sua interazione costante con le diverse forme di espressione culturale, fonti di informazione e modalità di scoperta della realtà che possono sorgere all’interno della città e di ogni suo singolo quartiere. Le politiche cittadine in materia di educazione dovranno sempre riferirsi a un contesto più ampio ispirato ai principi di giustizia sociale, uguaglianza, senso civico democratico, sostenibilità, qualità della vita e promozione dei propri abitanti.

Pubblicità

Pubblicità

Commenta il direttore artistico, Alfredo Mauceri: “Il progetto, per cui ringrazio il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, vuole sviluppare l’idea di offrire un’opportunità per socializzare, giocare, interagire e confrontarsi. Uno scambio per crescere e far crescere. Infatti il gioco vuole essere in stretta relazione con la capacità di apprendere ed adattare la propria creatività alle esperienze emotive che saranno vissute. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di lasciare che i bambini possano vivere un’esperienza immersiva di conoscenza di una delle tradizioni che più caratterizza la Sicilia, ovvero i pupi siciliani, legandolo al tema dell’Epifania nella sua funzione più laica, puntando il potere aggregante delle attività nella figura della befana. Genitori e bambini saranno invitati a partecipare attivamente alle iniziative proposte per l’intera giornata”.

La giornata si aprirà con l’allestimento della Natività sul palco del teatro dei pupi dalle ore 11 alle ore 13, mentre al museo si svolgeranno visite guidate, sarà la stessa befana ad accompagnare i visitatori all’interno del museo. I visitatori, gratuitamente, potranno accedere in teatro e ammirare l’allestimento scenico della nascita di Gesù e della visita dei Re Magi.

Alle ore 15:30, al Museo dei pupi di Siracusa, verrà organizzato un laboratorio creativo per la realizzazione di una calza che i bambini potranno decorare a loro piacimento, la calza sarà poi riempita di dolciumi presso il laboratorio delle Befana, sito di fronte al museo. Alle ore 17 in teatro sarà rappresentato uno spettacolo tradizionale dei pupi con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. A fine rappresentazione la Befana entrerà in teatro e inviterà i presenti a seguirla per le vie del centro storico.

Il corteo, con la presenza di un gruppo di Majorette e una piccola banda musicale, percorrerà: via giudecca, Piazza San Giuseppe, Via del Teatro, Via Roma, Piazza Minerva, Piazza Duomo, Via Landolina, Via Amalfitania, Piazza Archimede, Via Scinà, Via Cavour, Via Pirro, Via Savoia e Largo 25 luglio. Su Piazza Duomo, Piazza Archimede e Largo 25 luglio un’esibizione delle Majorette.

Il delegato di Quartiere, Raffaele Grienti, aggiunge: “Ci tengo a ringraziare Alfredo Mauceri, vicepresidente dell’associazione e direttore del teatro dei pupi di Siracusa e tutto il suo staff per l’organizzazione dell’evento. Evento ricco perché oltre a rallegrare le vie del quartiere con un corteo, impegnerà direttamente i bambini in un laboratorio creativo rendendoli parte integrante dell’evento. Per me che sono nato e cresciuto in Ortigia, da piccolo ricordo che desideravo tanto eventi di questo genere e vederli adesso realizzati è una grande gioia. Per il ruolo che ricopro, da delegato di Quartiere del sindaco, è per me un grande piacere mettermi gratuitamente a disposizione dell’associazione”.