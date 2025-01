Palermo, sul palco del teatro Sant’Eugenio, Daniela Pupella in scena con ‘’Più o meno pausa’’

Condividi questo articolo?

Una divertentissima “passeggiata” per i diversi sentieri che la donna scopre, attraversa e affronta. Lo spettacolo nasce dalla penna di Marco Pomar, Francesca Picciurro e Daniela Pupella, per la regia di Lavinia Pupella. In scena anche le musiche di Francesco Bologna

Non poteva che riprendere alla grande il Cartellone del teatro Sant’Eugenio di Palermo – Direzione artistica Pupella, col primo e nuovissimo spettacolo del 2025 il cui titolo è “Più o meno pausa” e che in scena vedrà, come protagonista, la poliedrica attrice palermitana Daniela Pupella che proporrà una “passeggiata” per i diversi sentieri che la donna scopre, attraversa e affronta in questa sua fase della vita. Una chiave ironica e divertente condurrà il pubblico nell’energia vulcanica della nostra artista che animerà il palco accompagnata dalla musica del giovane Francesco Bologna. Lo spettacolo è scritto da Marco Pomar, Francesca Picciurro e dalla stessa Daniela Pupella, ed è diretto da Lavinia Pupella: le due sorelle, Daniela sul palco, e Lavinia alla regia, promettono sicuramente di sorprenderci.

Gli appuntamenti sono tre: venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 gennaio. Il venerdì e il sabato lo spettacolo avrà inizio alle ore 21, mentre la domenica sarà alle 17.45.

“Affrontare la menopausa non è facile – commenta Daniela Pupella – ma se lo si fa con leggerezza è meglio, molto meglio”.

Ma da dove si parte per arrivare a parlare della menopausa? La nostra protagonista, con la sua dissacrante ironia, ci condurrà in un mondo femminile colorato e ricco di sfumature, ed il testo è frutto di una lunga, elaborata e rielaborata scrittura con Pomar e la Picciurro.

Daniela Pupella, figlia d’arte ed artista eclettica, con la sua straordinaria esperienza, è riuscita a diventare una delle attrici più talentuose ed amate del panorama palermitano, riuscendo altresì, con maestria, a spaziare da personaggi comici e dissacranti a personaggi duri e tragici. Ed oggi, ci racconta la menopausa.

Produzione teatro Sant’Eugenio.

Percussioni: Francesco Bologna.

Scenografie: Alessandro Pupella S.

Luci: Alessandro Pupella J.

Suono: Giuseppe Borruso.