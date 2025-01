Condividi questo articolo?

Alla ragazza di Gangi è andato anche un master esclusivo della Fondazione.

Maria Ludovica Salerno tra le eccellenze selezionate dalla Fondazione Italia USA per il Premio America Giovani. L’importante riconoscimento per il talento universitario viene assegnato ogni anno a mille neo laureati in tutta Italia dalla Fondazione Italia USA.

Pubblicità

Pubblicità

La ventiquattrenne madonita di Gangi, Maria Ludovica Salerno si è laureata lo scorso mese di luglio a Palermo in Scienze Economiche e finanziarie con il massimo dei voti e altre menzioni per la tesi sul bilancio civilistico e l’impatto del costo storico ammortizzato sulla valutazione dei crediti e dei debiti.

La premiazione si è tenuta martedì a Roma presso la Camera dei Deputati alla presenza di tante personalità. Oltre alla pergamena, Ludovica Salerno ha ricevuto una borsa di studio per un master online esclusivo della Fondazione Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

Le vincitrici e i vincitori del Premio America Giovani sono stati selezionati dalla Fondazione Italia USA tramite la banca dati delle università italiane, tra le neolaureate e i neolaureati con un piano di studi afferente gli interessi della Fondazione e sulla base di diversi parametri indicativi del loro talento accademico come, tra l’altro, il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, le esperienze all’estero, il curriculum studiorum, e altre valutazioni comparative.