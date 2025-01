La stagione teatrale del Multisala Macherione di Fiumefreddo presenta con “E Palcoscenico Sia!”

Condividi questo articolo?

Procede a vele spiegate la stagione teatrale del Multisala Macherione di Fiumefreddo di Sicilia. La rassegna teatrale “E Palcoscenico Sia!” ha in serbo per oggi sabato 25 gennaio, alle 20:45, la commedia in tre atti di Domenico Consoli “ ‘U Testamentu da nanna ” che verrà portata in scena dalla Compagnia “Teatro Stabile di Tremestieri” di Tremestieri Etneo, con la regia di Filippo Nicosia.

Il secondo appuntamento del 2025 di “E Palcoscenico Sia!” si preannuncia un nuovo sold out. Ci sono già tutti i presupposti: divertimento, semplicità e professionalità, quella di una Compagnia amatoriale di livello che, da più di quattro lustri, calca i palcoscenici, mettendo in scena opere dal taglio originale che sanno raccontare il mondo attraverso il poliedrico occhio del direttore di compagnia e regista, Filippo Nicosia, per il quale le tavole del palcoscenico sono casa sin da quando aveva sei anni.

Pubblicità

Nicosia è cresciuto a pane e teatro e si vede da come padroneggia lo spazio scenico, luogo di finzione e verità.

Oggi sabato 25 gennaio, alle 20:45, la Compagnia “Teatro Stabile di Tremestieri” di Tremestieri Etneo porta in scena “ ‘U Testamentu da nanna”, commedia brillante in tre atti di Domenico Consoli, diretta da Filippo Nicosia.

Il sottotitolo di questa commedia potrebbe essere: “i maneggi per maritare una figlia”. Perché il problema è proprio la figlia, Manuela, una ragazza cresciuta che, però, a trent’anni gioca ancora con le bambole!

Malintesi, intrighi ed equivoci infonderanno vita all’intero spettacolo che si chiuderà con un esilarante epilogo.

Domenico Consoli scrisse “ ‘U testamentu da nanna ” negli anni ’80, tuttavia questa rimane una commedia senza tempo. La storia potrebbe essere ambientata in qualunque periodo storico, senza un riferimento temporale; i veri tempi sono solo quelli teatrali dati dalle situazioni, dalle gag e dalle battute. E’ una storia semplice, nata per far divertire in maniera garbata, senza alcuna volgarità, lasciando ai giochi di parole, agli equivoci, ai tempi comici dei protagonisti il compito di portare lo spettatore al finale della commedia con allegria e spensieratezza.

“Le Compagnie che hanno portato in scena le varie edizioni dello spettacolo – commenta il regista Filippo Nicosia – hanno sempre affrontato questo testo con divertimento che è stato, anche per noi, il primo motore. Il ruolo di Manuela è sempre stato un piccolo banco di prova per le protagoniste e Joselita Nicosia è riuscita perfettamente nell’intento di dar vita a questa ragazza “sempliciotta” che poi…non lo è nemmeno più di tanto. Attorno a lei tutti noi, altri protagonisti della commedia, abbiamo dato vita ai caratteri dei personaggi nel miglior modo possibile e, scusate l’immodestia, abbiamo confezionato uno spettacolo di cui siamo molto orgogliosi.

Si tratta di un nostro cavallo di battaglia che facciamo da oltre quindici anni – continua Nicosia – ma risulta sempre piacevole, nuovo, attuale e, soprattutto, in una quotidianità in cui siamo sempre vessati da problemi di ogni sorta, riesce a strappare sorrisi ed a donare al pubblico un paio d’ore di sana leggerezza.” – conclude il regista.