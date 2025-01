Finanziaria regionale 2024, stanziati 200 mila euro per la palestra comunale di viale Immacolata

Condividi questo articolo?

Dalla Finanziaria regionale arrivano 200 mila euro per la riqualificazione della palestra comunale di viale Immacolata. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dall’Amministrazione comunale, in particolare dal vice sindaco Veronica Musumeci che ha seguito da vicino l’iter procedurale.

“Questo stanziamento rappresenta un investimento importante per la nostra comunità – ha dichiarato l’assessore Musumeci – la palestra di viale Immacolata è un punto di riferimento per numerose associazioni sportive e per i giovani del territorio. Grazie a questi lavori, potremo finalmente restituire alla città una struttura moderna, funzionale e sicura”.

Con il finanziamento regionale sarà possibile eseguire lavori di ristrutturazione e ammodernamento della palestra, rendendola più efficiente e accogliente.Gli interventi previsti si concentrano su diverse aree. Uno dei punti centrali riguarda la facciata esterna e sulla copertura della palestra realizzata in calcestruzzo dalla quale sarà rimossa la guaina bituminosa esistente e successiva impermeabilizzazione. Gli spogliatoi rappresentano un’altra area di intervento significativo. Saranno completamente rivisitati internamente per renderli più funzionali e conformi alla normativa vigente. Per migliorare l’efficienza energetica della struttura, è previsto l’intervento sulle pareti trasparenti della palestra con la sostituzione completa dei serramenti.