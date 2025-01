Festa del Tricolore 2025, l’appello della Fondazione OMRI : “Riconoscimento costituzionale anche per l’Inno Nazionale”

Condividi questo articolo?

Francesco Tagliente, rinnova un appello di grande rilevanza per il riconoscimento costituzionale dell’Inno Nazionale. In vista della Festa del Tricolore 2025, la Fondazione Insigniti OMRI , rappresentata dal presidente Prefetto, rinnova un appello di grande rilevanza per il riconoscimento costituzionale dell’Inno Nazionale.

Manlio Corselli a Palermo, Girolamo Di Fazio a Catania e Carmelo Gugliotta a Messina – si uniscono con determinazione per portare avanti la causa civica, celebrando l’anniversario della Bandiera Tricolore e chiedendo che anche il Canto degli Italiani trovi il giusto riconoscimento accanto alla Bandiera nell’Articolo 12 della Costituzione. I Comitati delle province siciliane – rappresentati, tra gli altri, daa Palermo,a Messina – si uniscono con determinazione per portare avanti la causa civica, celebrando l’anniversario della Bandiera Tricolore e chiedendo che anche il Canto degli Italiani trovi il giusto riconoscimento accanto alla Bandiera nell’Articolo 12 della Costituzione.

A pochi giorni dalla Giornata Nazionale della Bandiera, che si celebra ogni anno il 7 gennaio, il Prefetto Francesco Tagliente ha voluto sottolineare il profondo significato che il Tricolore rappresenta per tutti gli italiani: non si tratta solo di un vessillo, ma di un emblema di storia, unità e identità della Repubblica Italiana.

“La Bandiera – afferma – è la sorella maggiore dei nostri simboli nazionali, custode del sacrificio e del cammino che hanno costruito l’Italia moderna”.

Un riconoscimento che, come già sancito dall’Articolo 12 della Costituzione per la Bandiera, non può considerarsi completo senza includere anche l’Inno Nazionale.

Il Prefetto, infatti, ha evidenziato come il Canto degli Italiani, pur essendo parte fondamentale delle celebrazioni ufficiali, anche con il Presidente della Repubblica al Quirinale, non abbia ancora ottenuto il posto che merita accanto al Tricolore nella Carta Fondamentale.

“È giunto il momento – sottolinea Francesco Tagliente – di colmare questa lacuna storica e morale, portando l’Inno Nazionale nell’Articolo 12 della Costituzione”.

La Fondazione Insigniti OMRI si fa dunque portavoce dell’ appello e chiede alle Istituzioni, ai parlamentari e ai cittadini di unirsi alla causa per l’inclusione del Canto degli Italiani nell’ordinamento costituzionale.

“La Bandiera e l’Inno – ribadisce il presidente della Fondazione – sono i simboli di un popolo che ha lottato, sacrificato e sperato per un futuro migliore e insieme raccontano la storia e i valori della nostra Repubblica”.

Il Prefetto, in qualità di presidente della Fondazione, richiama anche l’importanza di trattare la Bandiera con il massimo rispetto e decoro. “Ogni gesto di cura e attenzione verso il Tricolore – osserva – è un atto di amore verso la Repubblica: quando la Bandiera è danneggiata o logora, è fondamentale sostituirla, perché essa rappresenta la dignità e la forza della nostra identità nazionale”.

In tal senso, i Comitati provinciali della Fondazione OMRI in Sicilia, sotto la guida di Manlio Corselli a Palermo, Girolamo Di Fazio a Catania e Carmelo Gugliotta a Messina, sostengono l’impegno di coinvolgere il Paese in un momento di celebrazione collettiva e riflessione, affinché la Bandiera e l’Inno Nazionale possano essere finalmente uniti nella Costituzione italiana.

“Celebrare la Festa del Tricolore – conclude il Prefetto Francesco Tagliente – significa riconoscere il valore di entrambi i simboli: è giusto, è doveroso, ed è tempo che anche l’Inno Nazionale trovi il suo posto accanto alla Bandiera nella Costituzione”.