Ecodigital Talk a Catania: focus su ok ARS al Fondo per educazione ecologica e digitale.

Condividi questo articolo?

Questa settimana Catania ospiterà Ecodigital, la rete che riunisce attivisti, imprese, startup e istituzioni per una transizione ecologica e digitale equa e giusta.

Pubblicità

Venerdì 17 gennaio 2025, alle ore 11:00, presso la sede distaccata dell’Assemblea Regionale Siciliana in Via Etnea 73, si terrà “Ecodigital Talk: Prima vittoria in Sicilia – Approvato il Fondo per la Formazione Ecodigital”. L’incontro, non solo favorirà lo scambio di best practice sui temi dell’innovazione e della sostenibilità, ma celebrerà anche un traguardo significativo: l’approvazione del Fondo Regionale da 200.000 euro destinato a finanziare iniziative e progetti di sensibilizzazione rivolti alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Saranno presenti Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital, e Jose Marano, Deputata dell’Assemblea Regionale Siciliana e Presidente dell’intergruppo Ecodigital all’ARS. Questo appuntamento rappresenta un’importante opportunità per approfondire le strategie necessarie ad accelerare la transizione ecologica e digitale, evidenziando il ruolo cruciale dell’istruzione nel rispondere alle sfide poste dai cambiamenti climatici e dalle trasformazioni tecnologiche. L’approvazione del Fondo per la Formazione Ecodigital segna un passo decisivo per la Sicilia, isola già duramente colpita dalle conseguenze della crisi climatica. Promosso da Ecodigital, con la partecipazione dei media partner Italpress e Teleambiente, l’incontro avviene proprio a pochi giorni dall’annuncio dell’avvio del razionamento dell’acqua da parte di Sidra, l’azienda partecipata del Comune che gestisce il servizio idrico a Catania. Questo nuovo appuntamento è pensato per essere non solo un momento celebrativo, ma anche un impulso per sviluppare iniziative e progetti di grande impatto. Ecodigital è una rete che si propone di connettere cittadini, istituzioni, imprese e startup con l’obiettivo di costruire una società più equa e sostenibile. Attraverso incontri, progetti e attività, promuove il dialogo e la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nel cambiamento.