Charlie Maute porta il 18 gennaio il Freedom party 90 al Dorian a Palermo

l dj siciliano famoso nel mondo con le sue hit dance festeggia il 18 gennaio i primi 40 anni di carriera

Quarant’anni di carriera al top delle classifiche mondiali, da festeggiare con un omaggio all’era d’oro della dance: gli anni Novanta del Ventesimo secolo.

Charlie Mauthe, il dj siciliano più famoso in Europa, festeggia in suoi primi 40 anni di carriera con “Freedom party 90” il 18 gennaio alle 22,30 al Dorian in via Rosario Gerbasi 6 a Palermo.

Una serata in cui si celebreranno i primi 25 anni di “Crime of passion” e “Coming trough the light” con il progetto “Bambie B”, hit che hanno reso Charlie Mauthe popolare nelle dance floor dell’intero pianeta, dall’Europa agli Stati Uniti.

L’appuntamento sarà anche occasione per festeggiare i primi quattro decenni dietro la consolle di Charlie Mauthe, con un percorso dance dagli anni Ottanta ai primi anni Duemila, performance live con un medley di tutte le sue produzioni – come “Life”, “Freedom man”, “Touch me” ed “Every woman” – ospiti a sorpresa e una grande torta.

E, proprio per confermare il mito di Mauthe, sarà esposta anche una teca con il primo 45 giri, la cuffia e il mixer di Charlie del 1985.

Il ticket di ingresso costa 30 euro per chi vuole seguire la formula apericena servita al tavolo, drink e spettacolo dalle 20. Chi sceglierà di entrare alle 22,30 pagherà 20 euro e potrà assistere allo spettacolo e avere diritto a un drink.

MINIBIOGRAFIA – Charlie Mauthe è un dj, autore, produttore e compositore, con oltre 30 anni di carriera sulla scena internazionale. Nel 1988 vince il primo posto del concorso Aid (Associazione Italiana Disc Jockey), con la qualifica di dj beatboxer. Nel 1994 ha iniziato a comporre musica dance di successo, ballata in tutta Europa. Tra i brani di maggiore successo: “Bamble B”, “Knick Knack”, “Crystal Dreams” e “B.M.Decoder”. In particolare “BambleB” nel 2000 è stato per 11 mesi primo in classifica tra i brani dance più ascoltati in Italia e in Europa. Il successo ha portato Mauthe a esibirsi davanti a 250 mila persone al World of Dance Malaga-Spagna. Negli ultimi anni ha aperto la società di produzione Dual Jam Production, con sede a Milano.