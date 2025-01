”Biomes”, il nuovo album di Ruggiero Mascellino la colonna sonora di un documentario girato in Messico

Condividi questo articolo?

Mascellino racconta come è nato questo suo ultimo disco e come è approdato oltreoceano. L’uscita è stata lo scorso anno, ma continua ad essere disponibile presso tutte le piattaforme digitali. Ecco il link al documentario “Mexican San Andres Tobacco: The Rich History & Unique Flavor Behind Cigar Wrappers”

Una fusione tra le atmosfere messicane e la sensibilità mediterranea, ispirata da un documentario girato in Messico, è ciò che racconta in musica il nuovo progetto discografico del pianista, fisarmonicista e compositore palermitano Ruggiero Mascellino dal titolo “Biomes”, uscito nel 2024.

L’album si compone di nove tracce ed evoca i biomi della Terra (tundra, foresta pluviale, deserto, savana) attraverso una ricca combinazione di strumenti: pianoforte, fisarmonica, chitarre, contrabbasso, batteria, percussioni e suoni digitali che, insieme, si intrecciano con innovazione e tradizione. E da qui, il titolo.

“Biomes” è quindi un viaggio sonoro che celebra la bellezza della natura e l’unione tra le diverse culture, aspetto che spesso ritroviamo nelle composizioni del Maestro Mascellino, ed inoltre evoca quel profondo legame tra uomo e ambiente, invitando l’ascoltatore a vivere un’esperienza musicale unica.

Biomes, inoltre, vanta una caratteristica piuttosto originale, ovvero, l’utilizzo delle pulsazioni cardiache del compositore, registrate e integrate nel brano “Waterfull”, che rende questo progetto musicale ancora più personale e suggestivo.

“Durante una visita cardiologica e sdraiato in assoluto silenzio, sentivo ben scanditi i rumori del battito del mio cuore – racconta Ruggiero Mascellino –, la cosa mi ha subito affascinato e fatto pensare di inserirlo nelle musiche del mio disco, essendo ciò avvenuto durante il periodo di registrazione. Ho preso quindi questo suono, l’ho campionato inserendolo in uno dei brani (Waterfull) dove ritroviamo quindi questa pulsazione ritmica che si unisce poi alle vere percussioni”.

Mascellino, questa opera, la dedica al collaboratore e amico Enzo Puccio, il cui contributo è stato fondamentale nella preparazione del disco.

“L’esperienza della partecipazione a questo documentario è stata a dir poco bellissima, le immagini sono spettacolari, è stato tutto stupendo anche se seguito a distanza essendo stato girato tra Foresta Amazzonica e Messico; io andavo ricevendo stralci di video che musicavo, ma per lo più le immagini nascevano dalle idee musicali che davo, e quindi sulle mie musiche sono state costruite”, conclude il Maestro Mascellino.

L’album Biomes è edito da Da Vinci Publishing e distribuito da Egea Music, ed è disponibile su Spotify, iTunes, Deezer e tutte le piattaforme digitali, mentre, il disco fisico è possibile ordinarlo presso La Feltrinelli e Mondadori.

