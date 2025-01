Belpasso: approvato il progetto per la nuova mensa scolastica

Condividi questo articolo?

“Abbiamo approvato il progetto per la nuova mensa scolastica, struttura mai esistita prima a Belpasso. Questa nuova mensa non è solo una struttura che servirà a servire dei pasti per i nostri studenti, ma rappresenta un segno tangibile dell’impegno della nostra amministrazione per garantire servizi sempre più moderni e adeguati alle esigenze dei nostri bambini e delle loro famiglie. Potremo finalmente parlare di cibo a KM 0”.

Lo ha dichiarato il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, annunciando con grande soddisfazione l’approvazione del progetto per la costruzione di una nuova mensa scolastica nel quartiere di Borrello.

Il progetto, che è stato finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO per 1.200.000 euro, prevede la realizzazione di un edificio dotato di attrezzature moderne, spazi ampi e una zona dedicata alla preparazione e distribuzione dei pasti. Inoltre, verranno adottate soluzioni eco-sostenibili, con particolare attenzione al risparmio energetico e all’utilizzo di materiali e soluzioni progettuali innovative, come il cappotto termico, gli impianti fotovoltaici e le superfici prive di barriere architettoniche. Il tecnico progettista incaricato è l’ arch. Filippo Nasca.

“L’intervento proposto rappresenta una significativa opportunità di rigenerazione urbana e riqualificazione architettonica, trasformando la ex-Casa Albergo (un’area inutilizzata e degradata nel quartiere di Borrello) in un moderno spazio dedicato all’istruzione e al benessere delle nuove generazioni. Attraverso la demolizione di un fabbricato fatiscente e pericoloso e la costruzione della mensa scolastica, in stretta relazione con la scuola dell’obbligo in corso di realizzazione, il nuovo impianto promuove ambienti sicuri, salubri e inclusivi, rispondendo pienamente ai criteri normativi e agli obiettivi del PNRR.

L’amministrazione dimostra ancora una volta l’impegno verso l’educazione e la crescita sana dei più piccoli, che meritano ogni nostra nostra attenzione. Indubbio come tutto questo migliorerà notevolmente la qualità dei servizi scolastici, e contribuirà a rendere Belpasso una città ancora più attenta e vicina ai bisogni dei cittadini”, conclude il sindaco Caputo.