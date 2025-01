“Bambino” il nuovo singolo inedito di Alice Stocchino, brano simbolico e combattivo

Condividi questo articolo?

“Con questo brano tengo a sottolineare l’importanza della pace, di quanto sia follemente utopica e di quanto sarebbe bello essere tutti uniti, vivendo in armonia. “Bambino” è nata per far pensare e poi unire. Io sono riuscita a farlo, in diverse occasioni, con le altre persone che non conoscevo e che provenivano da tutte le parti del mondo, come durante lo stage per cui ho portato il brano e mi chiedo perché non può essere così anche quando il contesto non è questo? Quello della guerra dovrebbe essere un tema superato da anni e invece è anche troppo attuale e – afferma Alice Stocchino – volevo un brano che unisse terre lontane tra loro con le varie sonorità e che raccontasse una storia dal tema importante. Volevo un messaggio forte, deciso, magari triste, ma al tempo stesso simbolico. Ed ecco “Bambino” che parla di guerra, delle ingiustizie della stessa, di ideali e valori falsi, di leve obbligatorie e di culture fondate sul “fuoco”. Per molti di noi, fortunati, sembra un racconto lontano, antico, per altri è la quotidianità. Il titolo è stato scelto proprio perché il protagonista del brano è un “bambino” che per me rappresenta tutti quelli nati durante la guerra e che devono vedere e vivere situazioni inimmaginabili. Mi piaceva anche paragonarlo a un fiore, senza petali, per indicare le sue perdite, che siano delle persone o che siano tutte le esperienze che un bambino dovrebbe fare in una vita normale, ma che crescerà, perché lotta per la vita, per la sua vita. Ovviamente nel testo lascio un’incognita, un piccolo messaggio a chiunque ascolti il brano. Quando nel testo viene detto “[..] combatterà, suo padre orgoglioso farà”, si può pensare che scelga di combattere “contro” la guerra o “per” la guerra. Questa è una libera scelta data all’ascoltatore, io personalmente sono per la prima ipotesi.»



Alice Stocchino, romana, cantautrice e bassista, da sempre appassionata di musica Rock e Metal. Nasce in una famiglia di musicisti e la musica ha sempre fatto parte della sua vita, da Mozart e Beethoven, ai Queen e i Pink Floyd. Inizia a 6 anni a cantare e giocare con la scrittura di brani inediti. Studia il pianoforte a 10 anni e poi il basso a 14. Nei suoi pezzi, dalla vena rock, inserisce emozioni, storie e pensieri che la accompagnano lungo il suo percorso e nella maggior parte dei brani, un po’ di quella nota del genere fantasy, che l’ha sempre affascinata, per potersi raccontare ed esprimere. La sua attività artistica inizia nel 2015, quando inizia a cantare suonando il basso in una band tutta al femminile Le Töm-te, nei locali più importanti di Roma come la Locanda Blues e il CrossRoads, e per ben tre anni consecutivi è ospite in Francia al Festival della Musica a Châtenay-Malabry, con brani inediti. Nel 2019, sempre con la band, arriva alle semifinali di Sanremo Rock. Nell’estate 2018 è invitata ad uno stage in Giappone, a Niigata, in rappresentanza dell’Italia, con “Bambino” brano interamente scritto e composto da lei. Nello stesso anno, come cantante/attrice, è nella compagnia Vegas, recitando nel Macbeth Opera Rock, musical in lingua inglese ed è la bassista turnista de I Dei Degli Olimpo. Nel 2020 suona come bassista accompagnando Alice Clarini al Premio De Andrè, vincendo il prestigioso “Premio Repubblica”. Entra in etichetta alla Hoop Music, partecipa alle audizioni del programma Tali e Quali Show condotto da Carlo Conti su Rai 1 che la sceglie per imitare Antonella Ruggiero. Direttamente da Tali e Quali Show è scritturata come bassista dei Måmaskin la Tribute band ufficiale dei Måneskin. Il 10 gennaio 2023 ha pubblicato “Guardami” e sempre su etichetta Hoop Music “Bevi” seguito da “Squame” e a luglio da “Cuore di ghiaccio”, il 10 ottobre “Tu” e per chiudere l’anno “Castello di sabbia”, nel 2024 “Non lasciarmi a lei” e “Cesare”. Per aprire il nuovo anno arriva “Bambino” il nuovo inedito, brano che tratta l’argomento della pace.