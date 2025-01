Attacco hacker russi all’Italia durante visita Zelensky

Condividi questo articolo?

L’attacco avrebbe colpito in Sicilia anche il sito dell’Amat di Palermo.

Pubblicità

Hacker russi ancora all’attacco dell’Italia, stavolta durante la visita a Roma di Volodymyr Zelensky. Colpiti dal cyberattacco, avvenuto in concomitanza con la presenza del presidente ucraino nel nostro Paese, diversi siti istituzionali tra cui quello del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quello dello Sviluppo economico. A rivendicare è il collettivo hacker filorusso ‘NoName057(16)’.

Pubblicità

La rivendicazione degli hacker

“Il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha confermato il continuo e completo sostegno all’Ucraina durante un incontro con Volodymyr Zelensky durante la sua visita a Roma, ha riferito il Palazzo Chigi del governo – si legge sul canale Telegram degli hacker filorussi -. Secondo Meloni, l’Italia aiuterà l’Ucraina a difendere i propri interessi e a raggiungere una pace giusta e duratura. I negoziati sono durati circa un’ora e miravano a rafforzare la posizione di Kiev. L’Italia dovrebbe iniziare ad aiutare sé stessa, e prima di tutto la sua sicurezza informatica”.

Siti ripristinati

A quanto si apprende l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) ha supportato le attività di ripristino degli ‘obiettivi’ istituzionali colpiti e tutti i siti sono tornati online.

L’attacco Ddos

Gli attacchi Ddos sono – a quanto apprende l’Adnkronos – simili, nella struttura e nella portata, agli attacchi degli attivisti hacker filorussi già registrati nelle scorse settimane. Nel mirino anche lo stesso elenco dei siti web colpiti, tra i quali quello dei ministeri degli Esteri, dei Trasporti, dello Sviluppo economico ma anche altri siti istituzionali come ad esempio quello della Marina Militare.

A differenza di quanto accaduto in precedenza, quando gli attacchi iniziavano alle 8-8.30, oggi sono iniziati invece a partire dalle 7-7.15. A quanto si apprende, i disagi sono contenuti. Acn ha subito avvisato i target e ribadito le misure di mitigazione. I siti dei ministeri hanno usato come strategia di mitigazione il geofencing grazie alla quale il sito web è raggiungibile solo da certe aree geografiche. Acn, a quanto si apprende, è in campo fin dall’inizio, ha avvertito bersagli e autorità e continua a fare da supporto tecnico insieme ai tecnici degli obiettivi colpiti.

Noname057, chi sono gli hacker pro Russia

Noname057, il gruppo che ha perpetrato l’attacco hacker a siti istituzionali italiani in concomitanza con la visita di Zelensky a Roma, “è RU-based (russo) ed è noto ormai da anni. È un gruppo hacktivista pro-Russia attivo da inizio 2022, specializzato in attacchi DDoS (Distributed Denial of Service). Hanno creato apposta uno strumento che si chiama DDOSIA, progettato per sovraccaricare i sistemi bersaglio con richieste di rete ripetute, causando interruzioni del servizio”. Così all’Adnkronos, Matteo Flora esperto di cybersicurezza, docente di sicurezza delle AI e delle super intelligenze oltre che IVLP del Governo Americano nel programma Combating Cybercrime.

Come operano gli hacker

“Si coordinano tramite canali Telegram, e lo usano per rivendicare attacchi e diffondere materiale educativo, oltre a sfruttare GitHub per ospitare il proprio tool e i relativi repository. Peraltro collaborano da tempo con altri collettivi pro-Russia come Killnet e XakNet. Gli obiettivi -continua Flora- sono normalmente siti governativi, media e aziende in Ucraina, Europa e Nord America, con attacchi motivati da ragioni politiche e propagandistiche. Oltre ad attacchi come questi, di ‘defacement’, hanno anche l’abitudine di fare minacce dirette ai giornalisti”. (Adnkronos)