Ucsi Catania: il direttivo incontra l’Arcivescovo mons. Luigi Renna in occasione di auguri per Natale

Scambio di auguri e preziosi momenti di riflessione in Arcivescovado tra monsignor Luigi Renna e i giornalisti catanesi per il consueto momento che anticipa le festività natalizie. È stata l’occasione per ragionare sul ruolo dell’informazione per il contrasto di gravi problematiche che affliggono non soltanto a livello locale la nostra società, ma più in generale il mondo intero, e per aprirsi all’imminente Giubileo della speranza, termine utilizzato in più occasioni dall’Arcivescovo metropolita di Catania nel proprio discorso alla stampa. Il contrasto alla pena di morte e alla corsa agli armamenti sono stati esempi calzanti, così come la lotta all’usura, al gioco d’azzardo e alla dispersione scolastica.

Nella circostanza, inoltre, monsignor Luigi Renna ha accolto per un incontro privato che ha anticipato la conferenza il direttivo dell’Ucsi Catania, accompagnato dal segretario nazionale dell’Ucsi, Salvatore Di Salvo. Il presidente Lucio Di Mauro e tutti i componenti del consiglio provinciale hanno così potuto approfondire il dialogo sulle attività di informazione da intraprendere nei prossimi mesi. Grande disponibilità da parte dell’Ufficio Comunicazione della Diocesi etnea che ha aperto ad una proficua collaborazione con il solo scopo di promuovere messaggi di speranza e stimolare l’opinione pubblica su tematiche di particolare rilievo non soltanto religioso, ma anche prettamente sociale. Infine si sono poste le basi per individuare presto il consulente ecclesiastico che accompagnerà l’intero gruppo dell’Ucsi Catania nelle sue attività, sia interne al gruppo sia nei momenti di divulgazione esterna.

Al termine della mattinata l’Arcivescovo ha guidato i colleghi giornalisti nelle sale per un itinerario alla scoperta di tesori culturali e storici nascosti e riportati recentemente alla luce.